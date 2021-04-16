台灣文博會率先揭曉華山展區！文化部長：產值有望突破10億

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導) 2021文博會今(16)日率先於華山文創園區開幕，文化部長李永得看好今年業績，表示有望突破10億。

2021台灣文博會邁入第十年，今(16)日正式開幕，三大展區的文博會率先於華山文創園區展開，搶先揭曉由跨域團隊策劃的六大主題館，豪華朗機工共同創辦人林昆穎出任總策展，以「數據廟-匯聚相信的力量」為題帶來為期十天的展出，行政院副院長沈榮津、文化部長李永得、聖克里斯多福及尼維斯大使查絲敏‧哈菁絲(H.E Jasmine Hugguns)等出席開幕記者會，並安排六組文化工作者帶來動人故事，現場氣氛感人。

開幕記者會上，由詩人鍾永豐、「响仁和」第二代傳人王錫坤與兒子王凱正、高齡95歲的國寶級燈藝師蕭在淦等帶來動人演出，透過文字、影像及口述傳達一路走來未曾想過放棄的決心，再一次彰顯了台灣職人真誠的初心，及對追求完美工藝的堅持。

李永得表示，第一屆文博會期間的產值是1.6億，到了第八年就是前年的產值為6.5億，今年採取幾樣比較突破的措施，因此產值預估突破10億。

李永得說明，今年特別的部分在於系統性的整合商策合一，其次為跟地方政府合作，包括嘉義縣和花蓮縣，因為有一條新的文化路徑-北迴歸線經過的文化路徑產生，北迴歸線在整個地球轉一圈都是沙漠，只有經過台灣的嘉義縣跟花蓮縣是綠地，植物非常的多元，食物也非常的豐盛。

李永得透露，美食是最沒有界線的，各國最好溝通的語言，今年跟看見台灣基金會舉辦美食論壇，希望能夠提升台灣在地有特色的食物，這也是非常重要的文化傳遞一個載體。

李永得強調，過去都是實體展出，今年和電商合作，從三個主題館擴增到線上平台，24個小時可以隨逛700個攤位，所以綜合這三個因素，今年業績、產值要突破10億，應該不是很困難。

華山1914文創園區自即日起至4月25日開放參觀，松山文創園區及花博公園爭艷館4月21日至25日，21日僅開放專業人士換證入場。

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2021文博會 《SUPERMICROS 數據廟－匯聚相信的力量》(影/Youtube)