台灣科技工程師的「乖乖都市傳說」 BBC撰文報導

(台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）乖乖的都市傳說在台灣幾乎無人不知，更成為機器相關從業人員遵守的文化。一包綠色乖乖猶如符咒或幸運物，只要「上機」，就能「保佑」機器運行無礙，工作無往不利。台灣人對乖乖的迷信隨處可見，凡舉銀行、醫院甚至中研院，重要機器上皆有乖乖鎮壓。這股獨特的零食守護神文化，更吸引了英國媒體《BBC》撰文報導。

只能使用綠色的奶油椰子乖乖、乖乖不能過期、不能使用空乖乖包裝、通常每年農曆與鬼月要替換。《BBC》羅列出以上幾個使用規則，詳細解析乖乖文化如何運作。四種乖乖只能使用綠色，起因於紅色與黃色包裝，顏色有警告意味；倘若過期，則乖乖鎮壓的神力一併消失；而貪吃包裝內乖乖，就算放回機器上也會失去效用。

以孩童為產品目標的零食乖乖，為何成為機器鎮壓神物？ 據傳有一名潛心論文的研究生，受困於電腦頻頻當機，不堪其擾，於是突發奇想，認為他的電腦需要「符咒」坐鎮，恰巧「乖乖」的名字頗合心意，而綠色包裝又有「通行」之意，於是他將一包綠色乖乖放在電腦上。出乎意料的，電腦從此竟然順暢無阻，論文自然也按時完成順利繳交。如此奇事，在網路上一傳十十傳百，乖乖傳說也就此誕生，從小孩零嘴搖身一變，成為廣大科技人的守護神。

據《BBC》報導，食品公司乖乖創辦人廖金港的孫女、現任乖乖總經理廖宇綺表示，乖乖成神的形象並非企業打造，她也是透過網路的消息得知。她還補充道，不同產業的人，會以不同的角度詮釋乖乖的使用，比如用於數鈔機、辦公室伺服器、影印機，或是醫院的呼吸器。報導也提及，甚至中研院的工程師從2002年也開始信奉乖乖文化。至於為何如此，很多人都存著寧可信其有不可信其無的心態，大家都麼做，也就跟著做了。

廖宇綺很感謝家族傳承下來的乖乖能被台灣業界信任，她也對這個獨特的文化作出評論：「這裡是世界上唯一一個地方，零食品牌變成一種文化現象，我從沒在其他地方看過。」