涉郵寄大麻回台灣給柯建銘之子　美國表哥遭起訴•柯鈞耀須自費戒癮治療

立法院財政委員會15日議程審查「會計法第99條之1條文修正草案」，民進黨團總召柯建銘（中）等人會後受訪。中央社 立法院財政委員會15日議程審查「會計法第99條之1條文修正草案」，民進黨團總召柯建銘（中）等人會後受訪。中央社

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）民進黨立委柯建銘的兒子柯鈞耀去年(2020年) 涉大麻郵包，北檢查出是美國籍表哥林安逸自美國寄送，柯鈞耀並不知情，將他不起訴處分。檢察官今天(16日) 依毒品危害防制條例起訴林安逸。

財政部關務署台北關去年查驗一個自美國寄來的郵包時，發現內含大麻浸膏6包、毛重8.4公克，郵包收件人為柯鈞耀，隨即移送檢調偵辦。

檢調查出，柯鈞耀與居住在美國的林安逸玩線上遊戲時，林安逸認為柯鈞耀心情不好，表示要給他一個驚喜，便寄出包裹給柯鈞耀，柯鈞耀並不知情包裹內為何物。檢方認定，柯鈞耀若主觀上知道包裹內是毒品，應會以更隱密方式寄送，罪嫌不足，將他不起訴處分。

不過，柯鈞耀的毛髮、尿液被驗出陽性反應，柯鈞耀表示是在國外曾施用大麻，檢察官今年3月間將他緩起訴處分，為期2年，並須自費戒癮治療。

雖然林安逸為美國籍、大麻自美國寄到台灣，檢察官指出，凡在中華民國領域外犯毒品罪者，亦適用中華民國刑法，認定林安逸涉犯毒品危害防制條例運輸第二級毒品罪，今天（4/16) 將他起訴。

檢方也提到，對於運輸毒品犯罪地的認定，依相關判例包括起運地到最後收貨完成，本案郵包自美國寄出，入關地在關務署台北關、台北市大安區的台北郵政處理中心，台北地院具有管轄權。