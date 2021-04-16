【輕忽類風濕性關節炎 恐危及心血管】生物製劑及早介入 有效提升患者生活品質

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）40歲的上班族小芸兩年前開始兩手關節紅腫疼痛僵硬，原以為是工作過度所致，一年多前全身多處關節腫痛難耐，不僅影響工作效率，日常生活及行動都發生困難，經風濕科醫師確診為類風濕性關節炎。由於她的關節炎頗嚴重，醫師建議及早使用生物製劑治療，幾週後，小芸的關節腫痛明顯減少，生活品質大幅提昇，重新找到工作，且恢復正常生活。

類風濕性關節炎併發症多 患者勿輕忽

財團法人風濕病基金會台灣抗風濕病聯盟董事長蔡世滋醫師表示，類風濕性關節炎是個原因不明的慢性關節炎，關節滑膜發生不正常的增生，進而破壞關節軟骨及邊緣骨頭。

據統計顯示，台灣每年約新增4000位類風濕性關節炎患者，女性為男性的3至4倍，隨著年紀增長，男女罹病比例漸趨近，提醒男性朋友也千萬別輕忽！

蔡世滋醫師說，典型的類風濕性關節炎病人，經常出現關節紅腫熱痛。全身兩側的大、小關節(包括肩、肘、腕、膝、指間關節等)均可能受到侵犯，多數病患超過三個以上的關節區域。早晨會有僵硬的現象，且往往持續一個小時以上，若有上述症狀，應儘速就醫檢查。

類風濕性關節炎不只影響關節，還會侵犯其他器官及併發共病(comorbidities)：包括憂鬱、氣喘、心血管事件(心肌梗塞、中風)、慢性阻塞性肺病等。醫師呼籲患者應提高警覺，認識類風濕性關節炎相關併發症狀，及早就醫檢查與處置。

及早就醫及時用藥 重拾生活品質

近年類風濕性關節炎的治療已有很大進展。傳統數十多年採用金字塔型階梯漸進式治療，先用非類固醇抗發炎藥治療一段時間，若關節腫痛與發炎指標未獲改善，才加上疾病修飾抗風濕病藥物（DMARDs）接續治療。

現今的治療趨勢則強調掌握患者的「機會之窗」，在關節未遭到不可逆的破壞前，就採用有效的藥物，包括生物製劑介入治療。透過醫病溝通，決策共享，增進患者的合作，可讓病情獲得大幅改善，達到「免藥緩解」（drug-free remission）的目標。

蔡世滋醫師提醒類風濕性關節炎患者：關節一旦破壞往往難以復原，不要延誤黃金治療時機或輕言放棄，當發現關節症狀影響生活品質時，應儘早前往風濕科就醫，遵照醫囑接受治療，都可得到有效的控制，保有正常的生活。