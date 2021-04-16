才找KOLs大推信用卡.... 花旗集團宣佈將出售台灣消費金融業務

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）花旗集團新執行長佛瑞塞（Jane Fraser）15日宣布出售全球13個市場消費金融事業，台灣是其中之一，花旗台灣董事長莫兆鴻隨後聲明證實了台灣營運將面臨轉型，至於廣大花旗信用卡卡友權益，未來還會有進一步說明。

花旗銀行宣布要退出消費金融業務的國家，包括台灣、澳洲、巴林、中國、印度、印尼、南韓、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南、波蘭及俄羅斯這13國，主要是在亞洲、與EMEA（歐洲、中東及非洲）。

所謂的消費金融，指的是一般個人的金融業務，包括信用卡、儲蓄、信貸、車貸、房貸等。佛瑞塞表示未來將專注在利潤較高的企業金融業務上。

花旗台灣在1964年成立辦事處，1965年於台北成立第一家分行，花旗是目前是台灣最大的外商銀行。花旗信用卡在台灣的流通卡數約286萬張卡，是國內第6大發卡銀行，有效卡數約有217萬張卡，是台灣發卡量最大外商銀行。

近幾個月花旗台灣才強打「全通路2%現金回饋」PLUS鈦金卡商品，找來知名財經部落客「股癌」謝孟恭、「不敗教主」陳重銘、作家「宅女小紅」等國內最具影響力的意見領袖們推薦申辦，以優於同業的現金回饋及高額首刷禮來吸引新戶申辦及利用，未來該卡卡友何去何從仍待花旗台灣說明。

花旗台灣15日表示，關於退出消費金融市場，現階段還沒有確切時間表，在此之前，在台灣的消金業務營運，不會有任何影響。