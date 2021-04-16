與拜登特使團台北晚宴　蔡英文：自在交流

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合報導）總統蔡英文昨（15）日晚於官邸宴請以美國總統拜登摯友、前聯邦參議員陶德（Christopher Dodd, D-CT）為首的特使團。雙方席間就台美各項重要議題交換意見，氣氛輕鬆自在。正、副總統晚宴後皆在社群媒體上表示，期待深化台美夥伴關係。

總統府新聞稿指出，晚宴中蔡英文總統與美方就區域情勢、國際疫情、經貿合作以及雙方國內政經局勢等議題交換意見，氣氛輕鬆愉快。

拜登政府在《台灣關係法》立法42週年之際派特使團來台，展現對台灣「堅若磐石」的承諾，總統表示感謝拜登政府堅定支持台灣的立場，也期許未來台美雙方持續深化合作夥伴關係，共同維護印太地區的和平穩定及繁榮發展。

晚宴後，蔡英文在臉書表示，時常在公務場合或視訊中和美國跨黨派好朋友互動。如今能在家中「自在的交流」，她覺得「更棒」。

副總統賴清德也在臉書上提到，誠摯歡迎代表團的來訪，並感謝這些「長期支持台灣的好朋友」。他指出，美國國務院上周宣布新的「對台交往準則」表示台美雙方的堅定友誼，會有更緊密的合作，並強調台美是彼此強有力的夥伴。

總統府秘書長李大維、國安會秘書長顧立雄、行政院政務委員鄧振中、外交部長吳釗燮、國防部長邱國正，以及美國在台協會台北辦事處處長酈英傑（William Brent Christensen）、副處長谷立言（Raymond Greene）及國務院亞太局台灣協調處處長白丹利（Dan Biers）等人皆出席晚宴。