台灣藝人王靜瑩「前夫」陳威陶　涉假藉投資緬甸金礦吸金逾7億•遭移送北檢

陳威陶(右) 等人，被控以投資緬甸金礦為號召，涉嫌吸金逾新台幣7億元。中央社 陳威陶(右) 等人，被控以投資緬甸金礦為號召，涉嫌吸金逾新台幣7億元。中央社

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台灣名模藝人王靜瑩的前夫: 陳威陶等人，被控以投資緬甸金礦為號召，涉嫌吸金逾新台幣7億元。台北地檢署昨 (15日) 指揮調查局兵分21路搜索，並約談19人說明。陳威陶晚間被移送北檢複訊。

中央社報導，陳威陶是前南港輪胎大股東，他與知名藝人王靜瑩(下圖) 在民國93年間結婚，育有一子，王靜瑩於99年間訴請離婚，台北地方法院於99年2月間判准雙方離婚，兩人共有兒子監護權，由陳威陶負責照顧。

王靜瑩 (上圖/imdb.com)曾與林青霞、王祖賢一同演出「東方不敗之風雲再起」 (下圖: 香港電影吧)

檢調獲報，陳威陶及林男、曾姓、李姓嫌疑人於民國107年間成立境外金礦控股集團，以緬甸金礦投資為號召，下轄各團隊以召開說明會、旅遊招待等方式，向不特定投資人吸收資金，約定或給付與本金顯不相當的紅利。估計總吸金金額逾7億元以上。

另外，陳威陶被控明知所投資的緬甸金礦無法產製大量黃金，仍於107年間向數名投資人謊稱，該礦區含金量豐富，向數名投資人騙取數百萬元至數千萬元，涉嫌違反銀行法。

台北地檢署15日指揮調查局北部地區機動工作站，兵分21路搜索，並約談陳男、林男、曾女、李男等19名嫌疑人到案，晚間陸續移送北檢複訊。

陳威陶與名模王靜瑩在民國99年結束6年婚姻，兩人對簿公堂曾經轟動一時，ETtoday新聞雲曾報導，104年底他悄悄和小20歲的妻子荳荳結婚，一度驚傳因為炒股，遭黑道拽債打斷腿，隨後又爆出他謊稱是南港輪胎小開，在外向人借錢背債5000萬台幣，甚至人間蒸發。