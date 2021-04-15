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台灣本島爆牛結節疹 與中國病毒株相同

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/15 20:30
罹患牛結節疹的牛隻

罹患牛結節疹的牛隻 (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）農委會今（15）日宣布，新北市林口一肉牛場爆發牛結節疹，是繼去年金門疫情後，台灣本島之首例。

根據中央社，新北市動保處昨日視察林口一處肉牛場，發現8頭皮膚結痂，並有發燒症狀，因此採檢病牛血液、鼻腔口腔拭子與皮膚病灶檢體送往農委會家畜衛生試驗所，結果檢出牛結節疹病毒核酸。

今日完成基因定序，發現與中國2019年疫情、金門2020年疫情的病毒株基因序列相似度達百分之百。相關結果將通報世界動物衛生組織（OIE）。

中國2019年傳出牛結節疹，而後擴散至沿海，疑似透過福建蚊蠅飄至金門，金門於2020年7月確診疫情。農委會隨即啟動應變小組，採取撲殺、疫苗接種、蚊蠅防治工作與生物安全措施。疫情獲得控制後，於去年10月撤除應變小組。

根據農委會，牛結節疹（Lumpy skin disease）並非人畜共通傳染病，透過接觸或蚊蠅傳播。症狀包括結節狀皮膚炎、潰瘍、淋巴結炎及單肢或多肢水腫，發病率高但死亡率低，但會造成泌乳量下降、流產、不孕、牛皮無法利用等經濟損失。

台灣本島爆牛結節疹 與中國病毒株相同
農委會15日晚間舉行記者會，公布新北市林口區一肉牛場發現台灣本島首例牛結節疹案例，農委會主委陳吉仲說明（中央社）
農委會
牛結節疹
金門
林口
新北
中國

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