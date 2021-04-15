東京奧運命運多舛 執政高層脫口「取消也是選項」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）東京奧運與帕運一波三折，去年因新冠肺炎（COVID-19）疫情延宕至今，現又爆發新一波疫情，就在官方焦頭爛額之際，執政自民黨高層竟脫口說出，取消奧運也不是不可能，此言一出，再掀熱議。

路透報導，自民黨幹事長二階俊博15日向TBS電視台表示，若疫情過於嚴峻，不排除取消奧運。「若奧運會加速疫情傳播，那舉辦有何意義？」由於日本政府始終堅稱會「辦到底」，此話出自頗有份量的執政高層，不免在社群網絡投下震撼彈。網友指，連執政黨都沒有把握了，看來取消極有可能。

東京奧組委趕緊滅火，發布聲明指一切準備如常。自知失言的二階也趕忙澄清，表示他只是要強調，並非「無論如何都得舉行」。

日本正迎來第四波疫情，東京15日就通報了729例，是2月以來的最高，其中不乏突變病毒案例。東京、大阪等地已於本月進入半緊急狀態，呼籲餐廳酒吧縮短營業時間。京都大學教授西浦博更投書雜誌，呼籲奧運延期。

東京奧運將於7月23日開幕，目前已確定不開放海外觀眾入場。美聯社引述內閣府特命擔當大臣河野太郎說法，疫情壓不下來，就算奧運如期舉行，恐怕也會成為零觀眾賽事，賽場將只剩下選手、記者與裁判。國際貨幣基金官員14日表示，延期或取消此體育盛事或許不致重傷日本經濟，但對東京的服務業肯定會帶來衝擊。

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