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想玩！台灣故宮教具組獲德國iF設計獎　結合數位科技趣味認識故宮典藏

「故宮移動博物館」教具箱榮獲2021德國iF設計獎。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/15 18:34
「故宮移動博物館」教具箱榮獲2021德國iF設計獎。（圖/故宮）

「故宮移動博物館」教具箱榮獲2021德國iF設計獎。（圖/故宮）

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)「故宮移動博物館」教具箱榮獲2021德國iF設計獎。

故宮南院以典藏為基礎，與頑石生活合作規劃「逛市集」、「玩奇珍」、「穿時尚」、「品茶趣」及「收好物」等5款教具箱，榮獲2021德國iF設計獎 「服務設計－教育學習」類獎項，從全球52國、近萬件作品中脫穎而出，也是該項唯一獲獎的「博物館」單位。

全球三大設計獎之一的德國iF設計獎，，今年分9個競賽類別，故宮南院教具箱以「故宮移動博物館」（Mobile Museum of National Palace Museum）為主題，設計分齡教案搭配數位互動，參加「服務設計」類「教育學習」項目，經初選及決選兩階段獲評審青睞，成為該項7件獲獎作品中，唯一的博物館作品。

德國iF設計獎在官網上表示，故宮的可移動教具組讓偏鄉學校也方便取得，這些課程不只很有趣，也讓學生有動手做並進一步認識故宮典藏的機會。

故宮表示，教具箱把故宮送進校園，送進偏鄉，開啟故宮教育的新旅程。南院從2019年開始催生這套教具箱，並和108課綱結合，實體教具與數位互動並重，讓學子輕鬆認識文物。2020年巡迴台灣15所偏鄉學校，共辦理21場教育推廣活動，獲得熱烈迴響。

想玩！台灣故宮教具組獲德國iF設計獎　結合數位科技趣味認識故宮典藏
（圖擷取自德國iF設計獎官網）

想玩！台灣故宮教具組獲德國iF設計獎　結合數位科技趣味認識故宮典藏
（圖擷取自德國iF設計獎官網）

想玩！台灣故宮教具組獲德國iF設計獎　結合數位科技趣味認識故宮典藏
（圖擷取自德國iF設計獎官網）
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更新時間 : 2021-04-15 19:08 GMT+08:00

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