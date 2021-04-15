亞洲藝術雙年展策展陣容揭曉！高森信男領軍致敬王大閎科幻小說　定調亞洲未來主義台灣10月登場

2021亞洲藝術雙年展預計於今年10月底和大家見面，國立台灣美術館今(15)日宣告由台灣獨立策展人高森信男領軍的國內外策展人陣容。（圖/國... 2021亞洲藝術雙年展預計於今年10月底和大家見面，國立台灣美術館今(15)日宣告由台灣獨立策展人高森信男領軍的國內外策展人陣容。（圖/國美館）

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)2021亞洲藝術雙年展預計於今年10月底和大家見面，國立台灣美術館今(15)日宣告由台灣獨立策展人高森信男領軍的國內外策展人陣容。

第8屆亞洲藝術雙年展將以「Phantasmapolis未至之城」為展題，以建築家王大閎所撰寫的英文科幻小說《Phantasmagoria》（中譯：幻城）為文本，透過當代藝術聚焦探討科幻及未來主義。

獨立策展人高森信男將出任展覽總策劃，跨國領軍菲律賓策展人泰莎．瑪莉亞．奎松（Tessa Maria Guazon）、印度策展人安努舒卡．拉堅德蘭（Anushka Rajendran）、泰國策展人暨藝術史學者唐娜維．恰卜瑞蒂（Thanavi Chotpradit）及侯昱寬，邀請亞洲地區約40位藝術家展出。

展題之所以定調「未來」，高森信男指出，過去十年，亞洲當代藝術比較多在討論回顧史，加上這幾年接觸非洲當代藝術，非洲未來主義是很古典命題，反過來想，亞洲未來主義會是什麼樣？這是相對未知跟不明確的。

本次展覽將爬梳的相關議題藝術史包含，從太空競賽時代的台灣現代藝術、1970年大阪萬國博覽會「中華民國館」、1990年代台北及亞洲各新興大都會對於現代生活及未來文化的想像、復刻2000年代台灣以性別議題為主的科幻藝術創作等。

其中，三位策展人皆為女性，且有各自專精領域。奎松現為國立菲律賓大學藝術學系助理教授，為昆士蘭現代藝術畫廊在澳大利亞布里斯本舉辦的亞太三年展中「對話計畫」的一員，同時也是菲律賓「當代藝術網絡」的展覽和策展分析的統籌者。

拉堅德蘭於印度新德里國立尼赫魯大學（Jawaharlal Nehru University）獲視覺研究博士學位，近期成立了一個非營利藝術組織，致力作為印度當代藝術與觀眾之橋樑。她研究關於當代印度藝術中的公共意義，以及1990年代藝術家如何透過繪畫、雕塑回應個人及集體的創傷；今年也將擔任斯里蘭卡哥倫坡三年展（Colomboscope）之共同策展人。

恰卜瑞蒂任教於泰國國立藝術大學（Silpakorn University）考古與藝術史系現當代泰國藝術史，獲得泰國皇家政府獎學金前往倫敦大學取得Birkbeck藝術史博士學位，近年在泰國研究基金會（TRF）資助下研究10月6日大屠殺（1976年）影像，其研究領域包括：記憶研究、戰爭紀念、泰國政治的現當代藝術。

來自台灣的侯昱寬曾策劃國內外展覽，包含位於日本的台灣東京文化中心「阮的故鄉南都－國的消解與家的重建」、馬來西亞「穿越峽之路」、2018 寶藏巖光節等，曾於日本及南韓駐村，在財團法人文化台灣基金會支持下，前往印尼、新加坡進行亞洲雙年展生態考察。