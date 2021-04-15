土地銀行召開行務會議

臺灣土地銀行董事長謝娟娟於110年度行務會議致詞，期勉經理人凝聚共識，掌握契機，續創佳績。(土銀提供) 臺灣土地銀行董事長謝娟娟於110年度行務會議致詞，期勉經理人凝聚共識，掌握契機，續創佳績。(土銀提供)

土地銀行於今(13)日由董事長謝娟娟及總經理何英明率領總分行主管舉行110年度全行行務會議，旨在檢討過去、策勵未來，期藉由協調與研討，達成110年度的營運方針及業務推展目標之共識。土銀於會議期間備妥測溫儀、酒精消毒機及口罩等相關防疫用品，並分流與會人員採異地同步機制開會，以落實新冠肺炎防疫措施。

謝董事長表示，109年度雖受新冠肺炎疫情影響，金融市場震盪幅度加劇，但土銀在不動產授信及信託等核心業務仍維持領先，稅前盈餘達百億以上，並達成法定預算目標之115%，尤其在紓困及振興業務執行期間，人力調度吃緊，又同時面對客戶急需資金的情緒，在這樣高壓的環境下仍齊心協力完成這項挑戰，萬分感謝全體同仁的辛勞與貢獻。除嘉勉同仁之努力外，謝董事長也針對就任時提出的五大策略目標提出具體執行方案：

業務數位化

金融業的資訊化如同基礎建設，決定了業務的推展速度：良好的業務數位化可加速內部流程效率化、簡單化及防弊，也能精緻化客戶服務，拓展新世代族群客戶，更進一步利用大數據瞭解客戶需求、甚至達到預防詐騙的效果。

授信均衡化

加強授信產業結構的均衡化，在鞏固核心業務「土建融」之外，更會推動各項企業授信，爭取太陽能、離岸風電等新種利基型融資，以更全面性的業績考核機制鼓勵分行執行授信均衡化政策。

獲利多元化

授信業務、財務操作及手續費收入是銀行獲利的三大引擎，今年規劃增加海外財務操作，除以較高利差挹注盈餘外，亦能培育優秀財務人員，深化海外人才庫。

人力優質化

優秀人才是企業永續經營的基礎，土銀除了對外招聘更多元類型的新進人員外，對內也將以1人培養2人的方式建立接班梯隊，避免人力斷層。

落實企業社會責任

將ESG內化成本行DNA，兼顧各類利害關係人之關注議題，尤其是與客戶之往來互動，分行經理人務必以周全、效率、貼心的態度善待客戶，即時回應客戶的需求。

展望未來，金融業的經營充滿挑戰，但同時也充滿機會，土銀將秉持著核心價值，以開放的態度因應變化，以良好的經營體質追求突破，並在穩健中追求永續發展，創造更好的業績，邁向優質金融機構。

何英明總經理致開會詞時表示，誠摯感謝董事會及審計委員會各位常董、董事們的督導，與董事長卓越的領導，以及各位主管、全體同仁的齊心協力，回顧2020 年全球經濟隨疫情發展而上下起伏，金融市場震盪，經濟趨緩，土銀在如此艱困環境下，仍創造出穩定的經營績效，稅前盈餘高達新臺幣109億元，逾放比率0.15%，備抵呆帳覆蓋率1,065%，實屬不易，顯見土銀資產品質良好，有效落實授信風險控管及貸後管理，充分展現土銀經營效能。展望今(110)年土銀仍應秉持穩健經營腳步，以積極創新的精神續創佳績，今年的營運重點為：

拓展土建融以外之企業授信

除善用不動產金融專業外，另積極配合政策推動「綠色金融行動方案2.0」，亦著重推展「投資台灣三大方案」、「新創重點產業放款」、「新南向」及「兆元振興融資方案」等企金授信業務。

擘劃推動土銀「信託2.0計畫」

持續辧理「高齡者及身心障礙者安養信託」及「社會福利公益安養信託」，並配合金管會推動「信託2.0計畫」，以信託為核心引擎，打造創新多元信託產品。

全面提升獲利能力

善用優勢推展房貸壽險業務，積極爭取各類不動產信託業務，配合市場趨勢整合行銷，提供全方位之金融服務，廣闢手續費收入來源，增裕非利息收入。

鼓勵員工創新，推動數位金融

鼓勵員工積極參與發想創新提案，並以客戶需求為導向思考，整合虛實通路，運用大數據分析精準行銷，積極培訓數位人才，致力為顧客打造優質數位金融服務。

強化風險控管及重視ESG永續經營理念

於擴展業務同時重視風險管理，落實內控三道防線功能，加強行員法遵教育，健全風險管理機制；配合主管機關ESG議題，規劃設置土銀「永續發展委員會」，就永續金融、客戶權益、員工照護、公司治理、環境保護及社會參與等面向積極推動。

今年國內外經濟、金融仍受疫情影響充滿不確定性，在競爭激烈且多變的金融環境中，除持續全力配合政府政策外，亦將遵依謝董事長的展望與規劃。最後，期許總、分行齊心齊力，秉持「豐厚 和諧 熱誠 創新」的理念，共同迎戰多變的經營環境，再創新猷，達成年度營運目標。

臺灣土地銀行總經理何英明於110年度行務會議期許總分行齊心協 力，再創新猷。(土銀提供)