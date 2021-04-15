新北110學年度國小額滿學校首創線上入學審查作業 約6千名學生家長參與登記

新北市自109學年度起國中小新生報到作業全面改以 線上化方式辦理，110學年度更擴增線上服務範圍， 首創公立國小額滿學校登記、審查及報到線上化服務， 國小額滿學校之新生家長只要上網填寫學生基本資料及上傳相關審查 資料，即可完成登記。110學年度共計約6千名學生家長參與登記 ，除了減少家長至現場排隊等候時間， 同時加速學校線上審查效能及達到無紙化政策。

教育局表示，以往額滿學校審查需繳交紙本資料， 由學校進行人工審查，耗費學校大量行政人力， 也讓家長奔波及等待，今（110） 年除了維持國中小非額滿學校新生線上報到， 更首創國小額滿學校線上化作業， 讓家長只要有網路就可以上傳戶口名簿及設籍地房屋所有權狀等相關 資料，若資料不全需要補件， 亦由校方註記審查意見於線上進行退件並請家長補件； 惟考量不同家長需求仍提供現場登記、審查及報到作業供家長選擇。

海山國小教務陳一君主任認為， 結合防疫新生活並達成行政減量的目標， 額滿學校也配合教育局規劃辦理線上登記及審查， 不僅可省去現場大量人力，也降低需要短時間檢視資料的壓力。參與 額滿學校登記審查的家長李芳怡小姐則說， 國小額滿學校線上登記十分省時，家長不用請假、不用排隊， 對家長而言非常有幫助，此外，上傳時系統的流程也很清楚， 所以整個上傳流程花不到15分鐘，很便捷。

教育局提醒，各國小額滿學校入學審查結果將於4月20日上午10 時公告於各額滿學校首頁及公佈欄，家長亦可於新北市110學年度 新生登記審查暨報到入口網（https://newstd. ntpc.edu.tw/）， 輸入新生身分證及家長手機驗證碼確認新生之錄取狀態， 若成功錄取登記，務必於110年4月26日上午8時至5月2日下 午5時期間內至上述網站中辦理線上報到作業。