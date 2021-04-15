烏來區金堰農路改善 進出忠治部落更安全

烏來區金堰農路遭受104年蘇迪勒及杜鵑颱風侵襲忠 治二號橋遭沖毀，於106年完成災害復建鋼便橋施作，109年進 行橋樑巡檢發現有油漆老化、 鋼材生銹及兩側欄杆間距縫隙過大等情形， 新北市政府立即規劃改善工作，工程經費375萬元，於109年1 2月12日開工，於今(15)日如期完工。

鋼便橋完工後長期受到日照、冷熱、 風雨侵蝕及負擔過往人車經過的重量後，已達到需保養的時間， 市府農業局委託專業廠商進行橋樑檢測與除鏽塗裝工程以延長鋼便橋 使用年限，另兩側欄杆間距縫隙過大，特別安裝FRP格柵板縮小間 距縫隙，保護兩側行人安全避免孩童掉落，值得一提的是，橋旁的F RP格柵板緊密連接，高度達120公分，加上原有橋樑的護欄， 讓民眾靠近橋旁觀看壯麗的景色時仍有滿滿的安全感， 本次橋樑檢測成果一併建檔於臺灣地區公路橋樑管理資訊系統， 有利於鋼便橋後續保養維護。

當地居民朱鴻益表示，金堰農路為烏來忠治部落唯一聯外道路， 非常感謝施工團隊的努力，保護當地民眾生命財產安全， 工程兼顧安全、美觀。

農業局長李玟指出為避免金堰農路因施工影響交通， 本次施作期間使用了摺疊臂式橋樑檢測車，其結構小巧工作靈活， 可以吊掛人員檢修橋下懸空部分， 大大減少施作的時間並可提供道路持續通行， 橋樑為道路重要的一環，市府農業局對農路的維護更是不遺餘力， 未來仍將持續守護市民的行車安全。