外籍工程師洩密被迫返回母國？台灣潛艦國造引發諜報戰

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）我國推動潛艦國造，去年底開工，近來爆出疑有參與建造的外籍工程師，被母國以「涉嫌洩密」為由要求回國。今（15）日民進黨立委林淑芬在立院要求國防部說明，但事涉敏感，海軍低調不願說明。

國防部長邱國正上午赴立院就「國軍軍事教育制度提升與人員素質精進作法」進行報告，後赴總統府參加國安會議，由副部長張哲平代為備詢。

立委林淑芬表示其接獲消息，指潛艦主合約商GL公司所聘的外籍工程師，疑因涉嫌洩露機敏資料而遭母國召回，將於4月底與6月底分批返國。針對相關人員是否提出解除境管的要求，以及工程師離境的原因，海軍參謀長蔣正國三緘其口，表示得再了解，且只能私下報告，並強調相關建造進度不受影響。

根據聯合報，我國推動潛艦國造，有賴國際提供技術協助，引起他國情報單位關注，憂心其設計被台灣取得。報導指，有某國情治人員滲透台灣，於2月赴高雄尋找參與設計的工程師，要求其說明工作情況。不堪外力施壓，這批工程師陸續申請解除境管回國。

TVBS 報導，國民黨立委馬文君透露，高雄美術館附近的韓國餐館，曾出現韓國人的談天內容，竟是來台協助建造潛艦。敏感國防計畫引發諜報戰以及洩密風險，國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲呼籲，相關單位應要求人員不得在外討論工作內容，做好秘密保護。