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【丹麥停打AZ疫苗 台灣跟進？】莊人祥：東西方人的血栓風險不同

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/15 16:12
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（圖）。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（圖）。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（15）日表示，昨（14）日全台共有1319人接種牛津AZ疫苗；一名40多歲女性日前接種後出現呼吸喘、心跳快症狀住院，改列為其他疑似嚴重不良事件，目前已好轉出院。

牛津AZ的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19 ）疫苗3月22日開打，從醫療院所工作人員一路擴大到第四類對象，包括機組員、防疫人員、外交人員和國家隊運動員等。

根據最新統計數字，昨天共新增1319人接種AZ 疫苗，全台累計接種人數共2萬8465人，並新增12件疫苗接種後不良事件，均為非嚴重不良事件。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥也透露，日前有一名40多歲女性接種疫苗後出現呼吸喘、心跳快症狀，原本列為非嚴重不良事件，但因個案後來住院治療，因此改列為其他疑似嚴重不良事件，目前症狀已好轉出院。

另外，由於「AZ疫苗打氣不旺」，外界擔心在效期前恐打不完，莊人祥坦言，未來會持續斟酌開放接種對象，避免浪費；至於疫苗接種假研議情形，他說，目前指揮中心仍在針對假期期間是否給薪進行討論，還沒有定案。

針對丹麥14日宣布永久全面停打AZ疫苗，原因是有引發罕見血栓的疑慮，台灣是否會跟進或調整施打政策？莊人祥指出，東西方人對於腦靜脈栓塞風險大不相同，每個國家對疫苗風險評估都有各自的標準和考量，就像美國、澳洲禁用嬌生疫苗，但法國仍照用。

外傳莫德納疫苗將於4月底抵台，對此，莊人祥也說明接下來疫苗的到貨進度，他表示，莫德納疫苗將於5月到貨，並非媒體報導的4月底，COVAX的下一批AZ疫苗則預計在6月15日前到貨。
牛津AZ疫苗
AZ疫苗
中央流行疫情指揮中心

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