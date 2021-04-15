接見拜登特使團　蔡英文：強化台灣與美國的夥伴關係

美國總統拜登摯友、前參議員陶德（Chris Dodd）（左 ）率團訪台，15日在總統府表示，現在是美台關係有史 以來最強健牢固的時刻，... 美國總統拜登摯友、前參議員陶德（Chris Dodd）（左 ）率團訪台，15日在總統府表示，現在是美台關係有史 以來最強健牢固的時刻，有信心拜登政府會協助台灣拓 展國際空間，並支持台灣積極投入自我防衛，也會尋求 進一步深化美台之間既有強健的經濟聯繫。 中央社記者鄭傑文攝 110年4月15日 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）蔡英文總統今（15）日上午於總統府接見美國總統拜登派遣來台的訪問團，肯定雙方夥伴關係，期待重啟TIFA對話；美方則表達對花蓮太魯閣悲劇的哀悼，並強調拜登政府對台灣的支持，重申對台承諾，並期待之後的交流與合作。總統府指出，此次會面展現出雙邊持續深化的夥伴關係，也顯示出美方跨黨派對台灣的支持。

蔡英文致詞中首先表示對拜登政府任內的首發訪問團表示歡迎。並指出拜登摯友、陶德參議員擁有30多年的國會資歷，率領前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）大使、史坦柏格（James Steinberg）院長，還有國務院亞太局臺灣協調處白丹利（Dan Biers）處長，顯示出美國跨黨派對台灣的支持。

她提到，拜登總統參選時已展現對台美關係深化的重視；上任後台美關係也持續穩定發展。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及國防部長奧斯汀（Lloyd Austin III）都曾公開表達，美國對台灣的支持堅若磐石。

她也指出台美關係的實質進展，如美國國務院上週宣布新的「對台交往準則」，以及於3月簽署的「海巡工作小組瞭解備忘錄」。疫情期間，台灣在供應鏈安全、5G科技，以及基礎建設等方面，都與美方展開更密切的合作。

蔡總統強調，期待盡速重啟TIFA對話，並且進一步強化雙邊的經濟貿易夥伴關係。雙方也可以在氣候變遷議題上長期合作。

在感謝拜登政府多次重申台海和平穩定的重要性之餘，蔡英文也說，臺灣與美國將共同守護印太區域的和平及穩定，並阻止中國冒進以及挑釁的行為。

陶德則在致詞中指出，今年適逢《台灣關係法》42周年，也是美台關係有史以來最強健牢固的時刻，是至關重要的安全夥伴關係，跨黨派的代表團應拜登總統之請前來。陶德重申美國對台美關係的承諾，並深化雙邊合作的堅持。

他提及，上星期美國國務院剛發布了更新版的「對台交往準則」，鼓勵美國政府官員和台灣對口同仁互動往來，並且進行互訪交流。他有信心拜登政府會協助台灣拓展國際空間，支持台灣積極投入自我防衛。

本次會面美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑（Brent Christensen）、外交部長吳釗燮、國家安全會議秘書長顧立雄也位列其中。