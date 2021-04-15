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【新冠肺炎】台灣4/15增一例境外移入 5歲女童於印尼感染

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/15 14:36
中央流行疫情指揮中心今(15)日公布國內新增1例武漢肺炎（COVID-19）境外移入確定病例(案1069)。

中央流行疫情指揮中心今(15)日公布國內新增1例武漢肺炎（COVID-19）境外移入確定病例(案1069)。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(15)日公布國內新增1例武漢肺炎（COVID-19）境外移入確定病例(案1069)，為本國籍未滿5歲女童，長期居住印尼，3月28日與印尼籍家人一同返台，其家人案1036於4月1日確診後，女童雖然檢驗陰性，但被列為居家隔離對象，隔離期滿接受採檢於今日確診。

指揮中心說明，案1069在年3月21日即有咳嗽症狀，於印尼當地就醫服藥後症狀改善；3月28日與案1036(印尼籍30多歲女性)同行來台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時隨同案1036後送就醫，因案1069曾於3月21日有咳嗽症狀，亦進行採檢，其中案1036檢驗COVID-19陽性，於4月1日確診，女童則檢驗陰性，返家由家人照顧，並列為居家隔離對象。

指揮中心表示，考量案1069（5歲女童）居家隔離前皆由案1036照顧，接觸時間長，4月13日由衛生單位安排至醫院進行隔離期滿採檢，檢出COVID-19陽性，於今日確診(Ct值29，二採Ct值介於27至34，血清抗體IgM及IgG皆為陽性)。

指揮中心指出，案1069之密切接觸者共1人，先前已匡列為案1036接觸者，故不重複匡列，4月13日採檢結果為陰性，因其為案1069確診前照顧者，將延長居家隔離期間至4月27日。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,068例確診，分別為952例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中11人死亡、1,031人解除隔離、26人住院隔離中。
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台灣
印尼
武漢肺炎
新冠肺炎

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