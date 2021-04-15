加密貨幣平台Coinbase美國上市再掀熱潮　挖礦耗能及政治角力獲關注

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 外電綜合報導）虛擬貨幣加密平台Coinbase於昨（14）日在那斯達克交易所掛牌上市，其開盤價為381美元，遠超過交易所開出的參考價250美元，市值近千億美元，比特幣等虛擬貨幣也應聲大漲。虛擬淘金「挖礦」日益普及，然而背後涉及的不僅是能源環境問題，更還有中美貨幣角力的議題。

根據Coindesk數據，加密貨幣的價格在Coinbase上市之際連帶攀升，其中最受歡迎的比特幣（Bitcoin）應聲大漲，10日一舉漲破6萬美元大關，15日更創下歷史新高64829.14美元，乙太幣也一度觸及2449.89美元的歷史高點。

近日來虛擬貨幣，如比特幣及乙太幣大受追捧，價格屢創新高。不僅特斯拉（Tesla）購入高達15億美元的比特幣，也開放以乙太幣購買自家電動車；美國第三方支付巨頭PayPal，近日也開放美國消費者持比特幣等加密貨幣進行線上支付。金融巨頭高盛(Goldman Sachs)則於上個月重啓旗下加密貨幣交易部門，執行長David Solomony在13日最新一季財報電話會議中更提及比特幣和加密貨幣的重要性，足見華爾街龍頭對加密市場的重視。

虛擬貨幣炙手可熱，挖礦背後能源與環境議題

幣圈「淘金熱」隨之而來的，是大量的電力消耗與碳排放問題。據劍橋大學研究，比特幣區塊鏈每年消耗的能源可能與丹麥、愛爾蘭或孟加拉國等中小國家不相上下。外媒指出，過去兩年內比特幣能源消耗增加200%，現已經接近美國航空公司和整個美國聯邦政府的消耗水平。

其中，中國佔據全球比特幣「挖礦量」的65%，其中新疆地區佔35%，而該國挖礦的電力主要仰賴自燃煤電廠的電力。根據本月發表在科學雜誌《自然通訊》研究顯示，中國比特幣行業的年耗能將在2024年達到頂峰，如果將中國比特幣產業視為一個國家，預估能在2016年所有國家的碳排放量中排名第12位，超過意大利和沙烏地阿拉伯。

研究還指出，購買一枚5萬美元價值的比特幣所產生的其碳足跡，相當於60輛傳統汽車。

貨幣大戰，比特幣恐成為中國對抗美國金融武器

不只是高耗能的討論，虛擬貨幣也可能成為金融與政治較勁的工具。一方面中國試圖提升比特幣地位與美元抗衡，一方面中國也積極發展數位人民幣，奪回國內金融支付掌控權，但此舉也可能引發比特幣拋售，進而對國際加密貨幣市場造成衝擊。

PayPal聯合創建人彼得提爾（Peter Thiel）6日於尼克森基金會（Richard Nixon Foundation）舉辦網路論壇上表示，比特幣「對法定貨幣形成威脅，尤其會威脅到美元。」

提爾指出，中國不願美元獨佔全球儲備貨幣地位，但中國既不希望人民幣扮演儲備貨幣角色，過去試圖以歐元對抗美元亦未奏效，因此現在正試圖提升比特幣地位來對抗美元。

中國政府欲打破國內由支付寶與微信壟斷金融支付的局面，積極推動數位貨幣，自去（2020)年公開由中國央行發行控制的數位人民幣的發展計畫，據彭博報導，加密貨幣交易商B2C2 Japan執行長吉萊斯皮（Phillip Gillespie）表示，如果數位人民幣推出後中國同時收緊監管，這將是加密貨幣最大的風險，新規則可能導致虛擬貨幣交易平台失去流動性，引發比特幣「恐慌性拋售」。

比特幣作為當紅炸子雞，聲勢驚人，前景看長，然而背後所涉及的能源環境議題以及金融大戰，為虛擬貨幣的熱潮增添了不確定性。