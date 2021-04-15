催淚！馮小剛新片《只有蕓知道》改編摯友真愛　平淡的愛情就是相互依偎陪伴

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導) 名導馮小剛新作《只有蕓知道》改編摯友的真實愛情故事－一段永遠放不下的感情，年過60的馮小剛說：「現在想拍一些純粹、美好的作品」，將於5月7日台灣感人上映。

年輕時嚮往轟轟烈烈的愛情，覺得愛得死去活來才夠愛，但老了才體會真愛就是平淡過日子，然而有時候卻為時已晚。馮小剛新片《只有蕓知道》改編身邊好友張述的真實愛情經歷，紀念一段永遠放不下的愛情，光是預告片段就十分催淚。

以電影《非誠勿擾》、《唐山大地震》、《甲方乙方》躍為票房寵兒，馮小剛相較以往幽默諷刺的敘事風格，改拍真摯動人的愛情故事，由實力派演員黃軒和新生代女星楊采鈺領銜演出，《唐山大地震》的原著小說《餘震》的作家張翎擔任編劇，全片90%都在紐西蘭實景拍攝，搭配實力派歌手譚維維優美的歌聲，馮小剛以敬重的心態來詮釋一場愛情與離別。

馮小剛說：「過了60歲之後，心腸越來越軟，想拍一些純粹的、美好的故事，這是我內心需要的，相信觀眾也需要。」



預告(影/Youtube)

黃軒表示自己也認識故事主角張述本人，對他曾經的愛情故事也有所聽聞。當導演馮小剛打電話給他，說了這段愛情故事，讓他深受感動，立刻同意演出，他說：「這是一段平平淡淡的日子中，兩人互相依偎、互相陪伴，真的就像劇中主角的名字一般，風和雲是分不開的。」

《只有蕓知道》故事描述年輕的隋東風（黃軒 飾）和羅蕓（楊采鈺 飾）婚後定居在紐西蘭的小鎮，共同經營一家中餐館，兩人的婚姻生活已走過15個年頭，除了身邊多了一隻貼心的狗狗相伴和餐廳多僱用了一個員工之外，時光仿佛都沒有發生變化。但隋東風和羅蕓無緣白頭到老，人到中年妻子的猝然離世，讓他陷入哀傷與孤獨，踏上了為亡妻完成遺願的旅途。隋東風手捧羅蕓的骨灰，隨風飄灑，而他回到故鄉探望羅蕓雙親時，得知羅蕓內心深處因為深愛他而隱藏的一個秘密。