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忠泰美術館重量級展覽揭曉！隈研吾、AA建築聯盟經典之作台北登場

忠泰美術館宣布今年重點展覽

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/15 11:31
忠泰美術館宣布今年重點展覽(圖/平田晃九個展_忠泰美術館)

忠泰美術館宣布今年重點展覽(圖/平田晃九個展_忠泰美術館)

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)忠泰美術館今年開館五週年囉！館方揭曉年度亮點展覽，包含日本建築師隈研吾、AA建築聯盟等，精彩可期。

忠泰美術館自開館以來，持續以「未來議題」、「城市建築」、「當代藝術」為題策畫當代藝術展覽，今年將以四檔重點展覽迎接開館五週年，包含《聚變：AA建築聯盟的前銳時代》、《奧夫塞計畫：隈研吾個展》、《建築×藝術跨界展》、《五週年特展：生生LIVES》。

此外，即將邁入第四屆的「駐校大使計畫」，遴選大專院校及高中職學生，提供年輕學子培訓課程等校外學習資源，同時也持續籌辦教師研習營，提供老師校外教學資源、教案交流與進修課程。

《聚變：AA建築聯盟的前銳時代》

忠泰美術館重量級展覽揭曉！隈研吾、AA建築聯盟經典之作台北登場
(圖/忠泰美術館)

首發展覽由伊格爾．馬里亞諾維奇（Igor Marjanović）、 簡．豪爾德（Jan Howard）策畫，回顧世界頂尖建築學府「AA倫敦建築聯盟」（Architectural Association School of Architecture）前院長阿爾文．博亞爾斯基（Alvin Boyarsky）的個人收藏與辦學理念。

展出不僅精選自博亞爾斯基的典藏，匯聚雷姆．庫哈斯（Rem Koolhaas）及札哈．哈蒂（Zaha Hadid）等當今眾多頂尖建築大師的早期繪圖作品、版畫及印刷，並搭配AA出版的限量作品集，繼2014年首度於聖路易華盛頓大學米爾德雷德．萊恩．肯帕藝術博物館，以及2015年於普羅維登斯羅德島設計學院美術館展出後，首次於台北忠泰美術館展開亞洲首展。

日期：2021年5月8日–9月5日
地點：忠泰美術館

奧夫塞計畫：隈研吾個展

忠泰美術館重量級展覽揭曉！隈研吾、AA建築聯盟經典之作台北登場
(圖/忠泰美術館)

本展有別以往，將走出忠泰美術館，進駐周邊生活圈，展出隈研吾的文化機構類作品，從美術館、圖書館、博物館等不同文化結晶凝結的空間，展現隈研吾其建築理念以及公共性的實踐方式；同時隈研吾亦為本展創作全新裝置作品，邀請觀眾等身地體驗建築師在建築原型上的新嘗試。

日期：2021年6月–9月
地點：明日聚落

建築×藝術跨界展

忠泰美術館重量級展覽揭曉！隈研吾、AA建築聯盟經典之作台北登場
建築師林柏陽(圖/忠泰美術館)

首度挑戰建築與藝術跨界企劃，推出由藝術家王德瑜與建築師林柏陽共同跨界創作的展覽，相互對話激盪，讓觀者逡巡在場館之中，賦予身體對空間全新的感知，也引領我們探索在慣常所處之外，另一個不易覺察、卻與他者共感的界域向度，進而思索人存在於空間中的狀態或形式可能性。

日期：2021年10月–2022年1月
地點：忠泰美術館

《五週年特展：生生LIVES》

壓軸展延續開館展《HOME2025想家計畫》以「未來」為主題的策畫展，以「生生LIVES」為題，在面對充滿不確定性的全球局勢，試圖重新省思與探問最根本卻也最激進的主題：「生命」、「生存」與「生活」，由蔡宏賢與鄭慧華擔任共同策展人，李明璁、洪廣冀及鄭陸霖擔任策展顧問，企圖以跨領域的對話與思考，探討在科技與人文交織的當代，面對未來，我們將何去何從。

日期：2022年3月–7月
地點：忠泰美術館
AA建築聯盟
忠泰美術館
隈研吾
建築
自然
人文
藝術

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