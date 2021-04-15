Alexa
  1. 首頁
  2. 食安健康

晚期攝護腺癌致骨轉移險癱瘓 台灣醫：有家族史和三大症狀者要當心

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/15 11:17
示意圖／Getty Images

示意圖／Getty Images

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）60歲的王姓老翁前陣子因為骨頭疼痛到坐立難安，並且伴隨錐心刺骨的痛，就醫檢查後竟是罹患攝護腺癌，癌細胞已轉移至骨頭險些癱瘓。醫師表示，台灣逾三成的患者確診攝護腺癌時都已是晚期，且大多已轉移到骨頭上，嚴重者恐喪失自理能力；民眾若有頻尿、夜尿或是排尿不順的情形，建議應儘早就醫，避免病情變嚴重。

高達三成攝護腺癌病患，發現時都已骨轉移！

三軍總醫院泌尿外科高建璋醫師表示，根據目前國民健康署2017年的統計，攝護腺癌為國人男性癌症發生率排名第5位，為男性常見的癌症，且大多好發於60至70歲的年長者，在台灣有三成以上的患者，確診攝護腺癌時都已經是晚期，並有癌細胞轉移的狀況。

而攝護腺癌的轉移，少部分會轉至肺、肝或其他內臟組織，最常見的就是轉移到骨頭上；當癌細胞開始侵蝕骨頭時，除了疼痛難耐，還會影響骨髓的造血功能，嚴重的話會加速骨質流失、骨頭密度降低，導致新生的骨頭也因為質量不佳容易脆化產生病理性骨折，患者生活自理能力喪失，生活品質下降。

放射性同位素療法 骨轉移治療新選擇

高建璋醫師說明，現階段針對攝護腺癌病患的治療方式除了有常見的化療之外，還有荷爾蒙治療及放射性同位素治療，並依照患者身體狀況給予不同的治療方式。

目前有部分患者會因為害怕化療的副作用，像是掉頭髮或腸胃不適，轉而選擇荷爾蒙治療，根據臨床上經驗，荷爾蒙療法相較於化療在副作用上確實較少，也能降低攝護腺癌指數（PSA），但對於骨轉移造成的疼痛抑制效果有限。

所以，當患者出現骨轉移的骨頭疼痛時，在病情穩定的條件下，建議使用放射性同位素治療，大幅減緩疼痛不適，副作用也較化療及荷爾蒙治療少，改善生活品質。

高建璋醫師進一步說明，部分患者可能對放射性治療存有迷思而不願嘗試，但放射性同位素的安全性高，能精準鎖定骨頭上的癌細胞，對於周遭其他的器官傷害小，每次療程結束後可直接回家，一週內只要注意如廁後的手部清潔，以及馬桶多沖水即可。

醫師建議 三種症狀及早就醫檢查

高建璋醫師表示，男性五十歲以上且有攝護腺癌家族史者，建議定期抽血檢查攝護腺癌指數（PSA），以利及早發現、及早治療。另外，民眾若有頻尿、夜尿或是排尿不順，以上三種症狀，建議應儘早至醫院確認原因，避免病情變嚴重，才能獲得更完善的治療效果。
攝護腺癌

相關新聞

晚期癌症患者都有骨轉移風險！　南台灣奇美醫學中心：若忽視骨頭痛恐面臨不可逆的骨骼併發症
晚期癌症患者都有骨轉移風險！　南台灣奇美醫學中心：若忽視骨頭痛恐面臨不可逆的骨骼併發症
2020/11/12 10:32
老翁腰痠背痛 檢查竟是晚期攝護腺癌
老翁腰痠背痛 檢查竟是晚期攝護腺癌
2020/03/12 14:58
男性沉默的癌症殺手　輕忽定期篩檢　發現多是晚期
男性沉默的癌症殺手　輕忽定期篩檢　發現多是晚期
2018/06/20 15:31
男性莫名腰痠？ 當心是攝護腺癌骨轉移
男性莫名腰痠？ 當心是攝護腺癌骨轉移
2018/01/25 11:52
腰痠骨痛竟然是晚期攝護腺癌徵兆！
腰痠骨痛竟然是晚期攝護腺癌徵兆！
2017/09/18 20:32

更新時間 : 2021-04-15 19:07 GMT+08:00

最受歡迎

歐美各國「最常見密碼」大公開！你用的也上榜了嗎？
歐美各國「最常見密碼」大公開！你用的也上榜了嗎？
【釋出1萬劑AZ自費疫苗】台灣21日開放接種 費用最高600元
【釋出1萬劑AZ自費疫苗】台灣21日開放接種 費用最高600元
【更新】台灣「玉山」兩棲作戰艦下水: 具匿蹤構型、配置防空對海武器•平日為南海與離島運輸主力
【更新】台灣「玉山」兩棲作戰艦下水: 具匿蹤構型、配置防空對海武器•平日為南海與離島運輸主力
更新【世風日下】南台灣屏東「假車禍」真擄人 新婚女不幸遇害•曾被兇嫌騷擾、申請保護令未成釀憾事
更新【世風日下】南台灣屏東「假車禍」真擄人 新婚女不幸遇害•曾被兇嫌騷擾、申請保護令未成釀憾事
馬斯克傳將來台灣要晶片產能　料循「經濟泡泡」模式抵台
馬斯克傳將來台灣要晶片產能　料循「經濟泡泡」模式抵台
【打炒房】房地合一2.0課稅新制三讀通過 會計師教七大重點一次看
【打炒房】房地合一2.0課稅新制三讀通過 會計師教七大重點一次看
白宮半導體峰會•拜登總統短暫出席　台積電劉德音代表台灣出席：有信心美國新廠會成功
白宮半導體峰會•拜登總統短暫出席　台積電劉德音代表台灣出席：有信心美國新廠會成功
中國CDC主任坦承：中國新冠疫苗效力低　當局考慮混打疫苗增加保護力
中國CDC主任坦承：中國新冠疫苗效力低　當局考慮混打疫苗增加保護力
伊斯蘭文化展四大主題秀代表性文物　台灣國父紀念館回應齋戒月品清真點心
伊斯蘭文化展四大主題秀代表性文物　台灣國父紀念館回應齋戒月品清真點心
熱鬧！台灣大甲媽祖遶境再現萬人空巷　國際使節觀禮、11國語言全球直播莊嚴起駕
熱鬧！台灣大甲媽祖遶境再現萬人空巷　國際使節觀禮、11國語言全球直播莊嚴起駕