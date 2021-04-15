晚期攝護腺癌致骨轉移險癱瘓 台灣醫：有家族史和三大症狀者要當心

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）60歲的王姓老翁前陣子因為骨頭疼痛到坐立難安，並且伴隨錐心刺骨的痛，就醫檢查後竟是罹患攝護腺癌，癌細胞已轉移至骨頭險些癱瘓。醫師表示，台灣逾三成的患者確診攝護腺癌時都已是晚期，且大多已轉移到骨頭上，嚴重者恐喪失自理能力；民眾若有頻尿、夜尿或是排尿不順的情形，建議應儘早就醫，避免病情變嚴重。

高達三成攝護腺癌病患，發現時都已骨轉移！

三軍總醫院泌尿外科高建璋醫師表示，根據目前國民健康署2017年的統計，攝護腺癌為國人男性癌症發生率排名第5位，為男性常見的癌症，且大多好發於60至70歲的年長者，在台灣有三成以上的患者，確診攝護腺癌時都已經是晚期，並有癌細胞轉移的狀況。

而攝護腺癌的轉移，少部分會轉至肺、肝或其他內臟組織，最常見的就是轉移到骨頭上；當癌細胞開始侵蝕骨頭時，除了疼痛難耐，還會影響骨髓的造血功能，嚴重的話會加速骨質流失、骨頭密度降低，導致新生的骨頭也因為質量不佳容易脆化產生病理性骨折，患者生活自理能力喪失，生活品質下降。

放射性同位素療法 骨轉移治療新選擇

高建璋醫師說明，現階段針對攝護腺癌病患的治療方式除了有常見的化療之外，還有荷爾蒙治療及放射性同位素治療，並依照患者身體狀況給予不同的治療方式。

目前有部分患者會因為害怕化療的副作用，像是掉頭髮或腸胃不適，轉而選擇荷爾蒙治療，根據臨床上經驗，荷爾蒙療法相較於化療在副作用上確實較少，也能降低攝護腺癌指數（PSA），但對於骨轉移造成的疼痛抑制效果有限。

所以，當患者出現骨轉移的骨頭疼痛時，在病情穩定的條件下，建議使用放射性同位素治療，大幅減緩疼痛不適，副作用也較化療及荷爾蒙治療少，改善生活品質。

高建璋醫師進一步說明，部分患者可能對放射性治療存有迷思而不願嘗試，但放射性同位素的安全性高，能精準鎖定骨頭上的癌細胞，對於周遭其他的器官傷害小，每次療程結束後可直接回家，一週內只要注意如廁後的手部清潔，以及馬桶多沖水即可。

醫師建議 三種症狀及早就醫檢查

高建璋醫師表示，男性五十歲以上且有攝護腺癌家族史者，建議定期抽血檢查攝護腺癌指數（PSA），以利及早發現、及早治療。另外，民眾若有頻尿、夜尿或是排尿不順，以上三種症狀，建議應儘早至醫院確認原因，避免病情變嚴重，才能獲得更完善的治療效果。