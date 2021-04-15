台灣文博會工藝館亮點曝光！日本導演聚焦藺編公平交易

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)2021臺灣文博會工藝館以「微物集會」為題，五大展區精選代表台灣文化工藝品展出，包含日本紀錄片導演二宮宏央針對藺編公平交易等地方議題影像，將於16日台北華山文創園區登場。

由國立臺灣工藝研究發展中心策辦的「2021臺灣文博會工藝館- 微物集會 Craft Land」，在中心主任張仁吉的領軍之下，與雙策展人方敘潔、 闞凱宇及策展單位創客吧 FabCraft Design Lab，「以工藝的信念一起重新表決未來」為精神概念， 透過傳承對場作、隨創工作坊、群體協作影像紀實、 線上線下工藝選物等，重新定義人與物關係，匯聚相信的力量， 在越來越虛擬的世界中，重新發現工藝在今日的存在感及價值所在。

在華山中四B展區，第一幕「惟物」，是人文價值定錨的傳承， 從代表習俗、文化、哲思、宗教意涵的物件，聚焦到傳承對場作， 在師承國寶級大師陳錫煌（李天祿之子）雕偶師賴泳廷的手藝裡， 一窺工藝品從零到成形的過程， 對比國立陽明交通大學應用藝術研究所與財團法人私立西田社布袋戲 基金會共同合作的3D列印布袋戲偶頭的數位演進， 在人與機器對場，略帶競爭感的氛圍下，親身感受真實世界中， 傳統工藝所面對的現況。

緊接著第二幕「維物」， 開展的是運用身邊風土物料即興隨手創作的「隨創」工作坊， 報名參與的觀眾實際走入工藝的動態中， 創作的過程中亦成為整體展出的一部分， 讓觀展與參展者的角色變換。

位居展覽中心位置的是第三幕「為物」， 邀請曾多次深入臺灣各地的日本紀錄片導演二宮宏央與 CHANCE MAKER Film Connections 團隊，跳脫過往紀錄影片常見的傳統手藝紀錄角度， 深入直視藉由藺編展開的協作、公平交易和地方創生的議題實踐。 也將苗栗苑裡直送「工藝館- 微物集會 Craft Land」的聲音地景裝置， 邀請所有觀展者感受到大地的原聲原貌， 彷彿還留有藺草輕拂的觸感及嗅覺。

第四幕「微物」，以設計的思惟來介入， 探討當代社會下之人及其生活型態，更重新定義工藝， 由虛擬的世界拉回人與物之間的關係。 在這個猶如階梯式議會堂的空間之中，看見一部透過技術的紀錄、 翻新、以及當代設計導入的動態演化史。

第五幕「危物」，透過環保材質製作的裝置作品， 展現人造物效法自然工藝的永續特質， 當人類創造不可分化的非自然物質，成為標誌這個時代的悲傷證據， 危機待處理、危境促思考，重新檢視工藝的永續信念。 由企業力量完整實踐回收流程的共同參與，讓觀者實際感受從物料、 製程技術到循環模式，顛覆人定勝天的觀念，回到尊重環境的思惟。

展覽的最後並不是結束，促進眾人行動的表決牆， 經過起承轉合各幕的演出，期望觀者審視思考， 在這場與工藝器物之間的微物集會中，發現全新的物我關係， 並且透過投票表決的方式，找出工藝對未來生活的倡議新解。 在踏出「工藝館- 微物集會 Craft Land」這個展場之後，是否願意試著重新思考，甚至採取行動。