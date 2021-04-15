〈時評〉促轉會應訂出解散時間 讓轉型正義回到正軌

促進轉型正義委員會12日說明延任案決議，由主委楊翠 （右）、副主委葉虹靈（左）出席，指出委員會已於4 月7日討論通過，向行政院報請延任... 促進轉型正義委員會12日說明延任案決議，由主委楊翠 （右）、副主委葉虹靈（左）出席，指出委員會已於4 月7日討論通過，向行政院報請延任一年。 中央社記者鄭傑文攝 110年4月12日 (來源 中央社)

促轉會打算再延任一年，這也是第二次延任，為了避免一延再延，成為在野黨批評攻擊的目標，並且導致促轉會被汙名化，使得轉型正義被視為另一種不正義，促轉會不妨訂出具體的工作內容，以及確切的落日條款，才能讓促轉會的政治社會工程好好延續。

促轉會於2018年5月31日依「促進轉型正義條例」正式授權成立。依據促轉條例，促轉會屬於任務型機關，任期只有兩年，必要時可報請行政院長同意，每次可以延任一年。

由於促轉會去年已延任一次，今年再度提出延役，主要理由轉型正義的工作進程已經從初期的「以受難者為中心」，進入到此刻正進行中的「著重國家不法與壓迫體制」，後續將工作落實在「以壓迫體制與究責為中心」。

促轉會並強調，在延任的這一年，會致力於修法工作，對促轉條例進行全面盤點、檢討及修正；這些內容則是包含因應促轉會轉型後功能、明確任期及組織檢討形式、可移轉業務的協調銜接機制。

確實，以短短三年的時間內，要扭轉過去發生的不公不義歷史，本身就是一件不太容易的事情，也是一項不可能的任務。如今，促轉工作進行到一半，不要因此功虧一簣；所以行政院初步回應，傾向同意讓促轉會延任。

換言之，促轉會即將從第三年邁入第四個年頭，只不過，促轉會一延再延，引來在野黨和「民間真相與和解促進會」的批評。真促會認為，去年促轉會在提出延任時，就已表明要處理的兩大方向，包括法制工具的研擬，以及透過跨機關的協商，規畫好國家轉型正義的短、中、長期工作。

然而，這一次提出延任的理由如出一轍，難免令外界質疑過去一年的進展。更重要的是，促轉會所以會引發爭議，主要是三年前成立之初，即爆發「東廠事件」，這不僅造成民進黨在2018年的選舉大敗，同樣重創促轉會的形象，在野黨一直將促轉會視為民進黨追殺國民黨的工具機關，造成促轉會動輒得咎。

為了擺脫促轉會的汙名化，促轉會大可提出落日條款，明確訂出關門熄燈時時間，在完成這個階段性任務後，才能讓台灣的轉型正義工程又回到正軌。

（作者李平華，資深媒體人）