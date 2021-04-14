美日領袖更迭後首度會談：拜登與菅義偉擬討論台灣海峽情勢

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）拜登與菅義偉將於本週五(16日)於華府進行會談，這將是兩國領袖新上任後第一次會面，也是拜登上任後首次與外國領袖面對面談話，而其中可能談到台灣海峽情勢。

根據法國國際廣播電台(RFI)的報導，日本政府13日宣布，首相菅義偉將於15至18日拜訪美國，16日則會在美國首都華盛頓與美國總統拜登進行面對面的實體會談，也是拜登1月20日上任後第一次與外國領導者見面，其代表意義重大。

外交家雜誌指出，這次的會談除討論兩國各方面的合作、氣候變化，以及武漢肺炎疫情，另將會著重在中國相關議題，包含南海情勢與印太地區的自由發展。上個月，美、日、澳和印度組成的「四方安全對話」（QUAD）才以視訊形式舉行首次線上高峰會，針對印太區域安全、外交、稀土資源，以及武漢肺炎疫情交換意見，美國也將日本視為印太地區重要的合作夥伴。

此外，根據中央社，這次的美日領袖會談也將商議台海情勢，甚至可能在會談後發表的共同文件中明文記載。若真的寫入台海情勢相關內容，將會是美日繼1969年來再度明記。

不過因為日本自1972年起，就在日中聯合聲明裡承認中國是唯一合法政府，因此若此次美日雙方決定在共同文件中明記台海情勢，恐引起中國反彈。針對此作法，仍得經過慎重考量與協調。

為了防疫考量，菅義偉也已於4月6日完成第二劑的武漢肺炎疫苗接種，而訪美代表團的人數也將控制在80人上下，且每人都必須接種疫苗，讓此次的外交會談能無後顧之憂地順利進行。