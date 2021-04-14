美財政部長葉倫恐列台灣為「匯率操縱國」中國未在名單中

美國財政部長葉倫在上任後第一份半年度外匯報告中，不打算將中國列為匯率操縱國。(圖/路透社) 美國財政部長葉倫在上任後第一份半年度外匯報告中，不打算將中國列為匯率操縱國。(圖/路透社)

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）美國將於這週公佈匯率報告，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）傳未把中國列為「匯率操縱國」，台灣卻可能被加入操縱國名單中，外媒推測此舉可能是在迴避與中衝突。

拜登上任後，針對中國貿易競爭的議題，他曾在記者會中提到對兩方的關係願景。他表示不希望對抗，也已和習近平通過電話，強調中國的貿易競爭以及人權維護必須遵守國際規則。

至於對台灣，拜登日前指派台裔美籍的戴琪(Katherine Tai)作為美國貿易代表，她的上任使拜登政府被預期會更加聚焦於對中的貿易協商與抗衡。此外，拜登團隊也有不少官員積極與台討論美台貿易暨投資架構協定(Trade and Investment Framework Agreement, TIFA)。

然而根據彭博社指出，在這次的美國的匯率報告中，美國財政部長葉倫不會把中國列為「匯率操縱國」，台灣卻可能被加入操縱國名單中。

美國對於匯率操縱國的三項界定條件為：對美貿易順差一年超過200億美元、全球經常帳順差超過國內生產毛額（GDP） 的2%、以及外匯干預規模超過GDP的2%。

根據路透社，在2019年中美貿易關係局勢最緊張的8月，中國曾被列為匯率操縱國，在2020年底的報告中，則將越南、瑞士列為匯率操縱國，台灣、印度、泰國則列入觀察名單，同時也包含中國、日本、韓國、德國、義大利、新加坡與馬來西亞。

對此，台灣央行總裁楊金龍認為，此時不便做出評論，會靜待匯率報告出爐。根據自由財經的報導，楊金龍表示，去年台灣對美貿出超之所以擴大到290億美元，是因美中貿易戰轉單效應以及美國對台灣資通訊商品的需求增加所致，與匯率無關。

他也說明，央行進場買匯阻升台幣，是因武漢肺炎爆發，美國聯準會實施無限QE（量化寬鬆），資金外溢效果，對台灣金融市場穩定造成威脅，央行基於法定職責才進場調節匯率，並非是在操縱匯率；央行已向美國財政部反應，建議其考量去年情況特殊，重新檢驗三大指標的合理性。