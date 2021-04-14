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核廢水排海洋爭議未止 日本全球最大核電廠爆「安全疏失」重啟無望

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/14 17:37
南韓抗議日本將核廢水排入太平洋之決定（圖／美聯社）

南韓抗議日本將核廢水排入太平洋之決定（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）日本政府擬將福島核災衍生的核廢水排入海洋，引發國際強烈反彈。就在爭議鬧得沸沸揚揚之際，事故電廠營運商、東京電力公司（東電，TEPCO）欲重啟新瀉縣核電廠之計畫，已因一連串「重大疏失」而遭到處分，宣告失敗。

衛報報導，日本原能監管單位13日對東電祭出行政處分，不得將核燃料棒輸往其位處新瀉縣的柏崎刈羽（Kashiwazaki-Kariwa）核電廠，等同於斷了其重啟電廠的美夢。

自2011年發生福島第一核電廠爐心熔毀與氫氣爆炸事故後，東電蒙受鉅額損失，萬分期盼能藉由柏崎刈羽核電廠7座反應爐恢復商轉，扭轉財務虧損。該電廠規模全球最大，若獲准「復工」，每年營運成本可望削減8億美元。

然而事與願違，電廠上個月爆出一連串安全疏失，包括員工非法進入管制區域、未能妥善保管核原料等弊病。這是日本「原子力規制委員會」自福島核災後成立以來，首度對核電廠營運商開鍘。東電須於9月底前將改善報告提交該監管單位，就算要取消處分，評估時間恐怕也得花上一年。

十年前發生這場災劫後，東電為了第一核電廠除役廢爐作業與居民補償金，付出巨額代價。由於核汙水將於明年達到貯存極限的137萬噸，昨（13）日日方宣布東電將於2年後將廢水排入太平洋，引發漁民與鄰國抗議，我國政府也對此事表達了嚴正關切。

延伸閱讀：
【311福島核災十年】重建未完、禁地依舊 驚心數字回顧災情
福島核廢水排入太平洋？綠色和平：恐改變人類DNA

核廢水排海洋爭議未止 日本全球最大核電廠爆「安全疏失」重啟無望
柏崎刈羽核能發電廠（圖／美聯社）
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更新時間 : 2021-04-15 01:54 GMT+08:00

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