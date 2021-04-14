臺宏線上經貿說明會首登場 吸引外國廠商踴躍參與

為強化臺灣與宏都拉斯雙邊經貿交流、加強投資合作，中美洲經貿辦事處及宏都拉斯駐臺大使館於今（14）日共同舉辦「2021臺宏線上經貿商機說明會」，分享臺宏貿易現況及趨勢，協助宏國企業及投資人深入了解臺灣產業環境及商機。說明會邀請我國經濟部長王美花、外交部長吳釗燮、宏都拉斯副總統兼經濟發展部長李薇拉(María Antonia Rivera)、宏都拉斯外交暨國際合作部長羅薩雷斯(Lisandro Rosales Banegas)及宏都拉斯駐臺大使寶蒂絲妲(Eny Yamileth Bautista Guevara)致詞歡迎各方與會，共吸引兩百多家宏國廠商報名，互動熱烈。

外交部部長吳釗燮表示，今年為臺宏建交80年，雙邊往來密切。自從臺宏自由貿易協定（FTA）2008年生效後，宏都拉斯農漁產品在臺廣受歡迎，今年更預計舉辦咖啡杯測會及參與臺北國際食品展，讓臺灣人能更認識深入認識宏都拉斯。吳部長鼓勵宏國廠商持續將優良宏國產品介紹給臺灣，特別提及先前自由鳳梨（freedom pineapple）議題受到世界關注，若能結合宏國農產品，相信會大受歡迎。

經濟部部長王美花提到，過去拜訪宏國時，就對其產品留下深刻印象，近年來白蝦、龍蝦、海參在臺也廣受歡迎。王美花表示，宏國近年的海鮮、牛肉、白蝦等都大幅銷售到臺灣，期盼業者善用FTA優惠，讓雙邊產品更緊密互通，未來將針對線上活動的即時特性，多舉辦類似活動，強化雙邊交流。

宏都拉斯副總統李薇拉及宏國外交部長羅薩雷斯都指出，此說明會為雙邊經貿及邦交關係互信的展現，臺灣不僅是宏國最主要的貿易夥伴，也是重要的亞洲窗口，在疫情下協助宏國穩固經濟，臺宏兩國政府在緊密邦誼基礎上致力推動雙邊經貿交流，所簽署的自由貿易協定為企業提供關稅優惠與商機，有效提升商貿總額及經濟發展。希望雙邊經貿互動能持續強化，也鼓勵宏國企業進一步開拓臺灣市場或與臺灣企業結盟。

宏都拉斯駐臺大使寶蒂絲妲也分享，臺宏雙邊長年致力提升經貿，近年來貿易額屢創新高，對邦交及經濟方面都相當有助益，此說明會也可協助廠商有系統的規劃及成長，賦予產品競爭力。

此次「2021臺宏線上經貿商機說明會」邀請經濟部國貿局主任秘書戴婉蓉、中華經濟研究院副院長王健全、財政部關務署通關業務副組長潘秀華就雙邊經貿現況、臺灣產業發展趨勢、臺灣進口各項規範流程做說明。根據經濟部國際貿易局統計，2020年宏都拉斯及我國雙邊貿易額為1億6,364萬美元，其中，我國對宏國出口5,763萬美元，進口1億601萬美元，尤以白蝦表現最為亮眼，也讓宏國成為中美洲海鮮在臺灣的最大供應國。說明會上更邀請佩斯卡多有限公司、馥農企業股份有限公司及圈豆食品有限公司等多家國內進口商和2家宏國出口商，就海鮮、甜瓜及咖啡等熱門品項，以自身貿易經驗作分享交流。

「2021臺宏線上經貿商機說明會」不僅是宏都拉斯駐臺大使館因應COVID-19疫情的首次嘗試，也是今年臺宏建交80周年的系列活動。宏都拉斯駐臺大使館表示，因看好臺灣市場潛力，宏國兩百多名廠商踴躍報名；預計下半年再舉行一場，期望藉此深化兩國邦誼、提升友邦經濟等層面，更期盼拓展雙邊產業互補合作的新場域。