AZ疫苗公費接種族群擴大到第四類！外交人員、運動員等特殊需求者可打

AZ疫苗14日起再度擴大施打，對象擴及到第四類公費對象。 AZ疫苗14日起再度擴大施打，對象擴及到第四類公費對象。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(14)日坦言，國內武漢肺炎疫苗接種人氣「很不旺」，自即日起，開放外交或公務奉派出國人員、代表國家出國之運動員、選手等特殊需求者等第四類對象接種。

首批開放接種之牛津AZ武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗自3月22日起開放專責醫院醫事人員施打後，4月6日起又再開放診所、醫院的醫事人員與非醫事人員以及集中檢疫所人員施打。12日起再度擴大到開放防疫人員、航空機組員、防疫車隊駕駛等接種計畫所列第二、三類實施對象接種AZ疫苗。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日下午在疫情記者會中坦言，即便目前開放到第三類接種對象，國內打氣仍然「很不旺」，昨（14）日全台約1224人接種AZ疫苗，因此即日起開放到第四類接種對象，包括因特殊情形必要需求者、專案申請者以及外交公務、互惠原則下的駐台眷屬等，約新增5000名接種對象。

指揮中心說明，本次開放對象之資格，是由各目的事業主管機關認定後報請指揮中心核定，目前各目的事業主管機關已陸續進行相關人員之列冊作業。指揮中心籲請接獲主管機關通知已核定接種需求之人員，自即日起可透過各縣市指定接種醫療院所預約網址，或洽詢專線預約接種疫苗事宜，並依預約時間日攜帶健保卡等身分證明文件準時前往接種。



指揮中心表示，為便於民眾接種疫苗，截至目前全台(含離島)已規劃173家接種點提供COVID-19疫苗接種服務，指揮中心持續與地方政府衛生局輔導合約院所優化預約及接種作業流程，提升民眾接種之便利性。



指揮中心提醒，民眾於疫苗接種前，應與醫師討論評估相關風險後再接種；接種後應於接種單位休息並觀察至少30分鐘，無恙後再離開。如接種疫苗後14天內，出現呼吸困難、胸痛、持續腹痛、四肢腫脹或冰冷、持續嚴重頭痛或疼痛加劇、視力模糊、非注射部位出現不尋常出血點、紫斑等症狀，應立即就醫告知疫苗接種史，以釐清病因，儘速診治。

此外，由於服用避孕藥與接受荷爾蒙治療為引起血栓之危險因子，建議現階段前述對象接種前後停藥至少28天。