UKAI聯手國際名廚江振誠 合奏「台日法」無限追尋的美味樂章

日本餐飲傳奇UKAI首次聯手國際名廚江振誠推出客座主廚餐酒活動，擇4月14、15兩日於高雄晶英國際行館Ukai-tei Kaohsiung重磅登場，上月消息甫釋出旋即秒殺訂位，廣大美食愛好者與品味人士爭相見證亞洲米其林傳奇重現的經典風華：融合來自日本與法式頂尖廚藝無止境的精進姿態及入魂的食藝精神，於Ukai-tei Kaohsiung劇場式舞台演繹Ukai-Tei鐵板燒精髓；以世界級四手聯彈合奏無極限的美味樂章，展演全台唯一限定鐵板料理藝術作品，更結合春季題材以台灣為出發、承襲UKAI日式純正血統及雙主廚的法餐精湛手藝，蒐羅探索「台、日、法」上乘極鮮食材與究極美味，雙強跨界聯手創作呈獻超越星級指標的非凡盛宴，相信將為亞洲極致餐飲寫下驚嘆樂章。

Ukai-tei Kaohsiung由專職於洋食領域的行政總主廚青木主稅（Chikara AOKI）領軍日台主廚團隊，以法式料理手法展現日本職人精神與餐飲文化，為台灣極致餐飲持續推升新高度，與同樣具備法式料理技藝、致力傳承並提攜台灣餐飲後進的國際名廚江振誠（André Chiang）有了絕佳的合作默契，進而催生此次跨界聯名客座主廚活動。

Ukai-tei Kaohsiung行政總主廚青木主稅開心的表示：「對於料理的追求與精進沒有終點，我們總是在尋找更多的可能性、思考如何做得更好，此次限定鐵板料理共同創作即是結合Chef Andre的想法創意，由UKAI團隊融合鐵板燒精髓貫徹實行，成就全台唯一世界級鐵板藝術的四手聯彈。」除體現UKAI精神將『最真實溫度及香氣』傳遞給每一位貴賓，也是江主廚首度以法餐手法獨家呈現鐵板料理，將俐落刀工優雅技法等法式料理後場備料烹調手法首次公開演出！

「Ukai-tei Kaohsiung & Chef Andre客座餐酒會」菜單特色為探究食材原味、以多元料理創造絕佳平衡口感為起點，國際名廚江振誠為菜單設計概念進一步說明：「因為曾旅居日本的經歷，我的法式料理中有日料的靈魂，而具有深厚法式料理背景的青木主廚也是來自日本，我們對於料理有著相同的想像，也同時在為台灣餐飲努力，因此這次的菜單設計皆緊扣著『台、日、法』為主軸發想。」

從台灣出發，融合來自日本與法國餐飲文化的無限追尋，集結「台、日、法」當令旬鮮美味為設計主軸，在因疫情限制出國的今日，兩位主廚以頂尖廚藝相互激盪、結合入魂的食藝精神聯手創作，連袂呈獻屬於各自料理的深邃魅力，轉化世界珍饈為每個刻骨銘心的時刻，為在場每一位貴賓帶來至臻難忘的幸福饗宴。