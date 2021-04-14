台南大員皇冠假日酒店寵愛媽咪 獻上捧心之愛

一年一度孝敬媽媽的日子又到了，溫馨五月天，更是各行各業搶攻母親節餐飲的重頭戲，寵愛媽咪不能少，是子女們聊表心意絕佳時機，自然少不了豐盛的美食饗宴。台南大員皇冠假日酒店由行政總主廚周烈成與點心主廚劉靖晟聯手推出，多樣餐飲美饌以及特製蛋糕，讓媽咪被子女們好好捧在手心裡，享受被寵愛的幸福滋味。其中，母親節蛋糕「鹽之花焦糖花生巧克力慕斯」更於2021蘋果日報母親節蛋糕評比巧克力類入選，深受評審青睞，目前已開放預購。

母親節就是要想方設法寵一下偉大辛勞的媽咪！台南大員皇冠假日酒店推出「2021捧心之愛」母親節餐飲優惠專案。5/1-5/2、5/8-5/9元素自助餐「讓你媽媽扭一下」活動，每組訂位的母親可享抽扭蛋一次機會，有機會抽中最高價值2,420元的片皮鴨券，活動期間元素自助餐成人1,280元、7-11歲兒童640元。煉瓦日式餐廳則推出預訂母親節套餐2,200元，可享天空之月梅酒乙杯(60ml)。

5/8-5/9彩豐樓粵式中餐廳則推出母親節桌菜，5人席菜10,000元起與10人席菜12,000元起，菜色多元豐富，例如: 燒味三樣(玫瑰油雞、川味牛腱、五味冰捲)、金蒜白玉蒸龍蝦、爐烤豚腱排佐蜜椒醬汁、翠盞松露生炒糯米飯…等，正宗粵菜的佳餚，肯定擄獲媽咪的胃，也暖了媽咪的心。以上價格需另加10%服務費，即日起開放訂位，須於2021年5月1日前完成3成訂金，方可完成座位保留。感恩母親月，台南大員皇冠假日酒店提供防疫全方位，安心的美食、安全用餐環境，獻給偉大媽咪，讓她擁有最美好的幸福食光。訂位專線：06-512-1920元素、06-512-1930煉‧瓦、06-512-1910 彩豐樓。

迎接母親節的到來，除了美食，應景母親節蛋糕也不能少，台南大員皇冠假日酒店點心主廚劉靖晟特製兩款母親節蛋糕，巧克力類的「鹽之花焦糖花生巧克力慕斯」6吋980元榮獲2021年蘋果日報母親節蛋糕評比巧克力類入選。

母親生命的豐富，正如這一個蛋糕呈現的尊貴、層次與濃郁。質感高貴的咖啡色禮物盒優雅造型，鋪上頂級鹽之花焦糖醬，牛奶巧克力慕斯包覆著碎粒焦糖花生醬夾層，馥郁香醇，以奧地利國寶級的沙哈蛋糕，以及軟酥口感的巧克力莎布蕾塔皮當基底，融合成一首尊榮母親的濃情之歌。

另一款起司類蛋糕則是「青檸草莓起司蛋糕」6吋880元，如同每一個平凡而偉大的母親，這款蛋糕以時下最受歡迎的巴斯克起司蛋糕為基底，外硬內軟的層次口感，不僅吃得到香濃的起司，暗藏的草莓內餡更是畫龍點睛，表面鋪上檸檬白巧克力香緹，看來簡單卻有著美味極致的內在，是一款受女性最愛的人氣蛋糕，更能討媽媽歡心。

凡於2021年4月23日前完成預購並付清款項者，享9折優惠。或是於2021/5/1-5/2憑酒店內消費發票或酒店內餐廳用餐(元素早餐時段不適用)，並同時預定任一款母親節蛋糕即可享85折優惠。母親節蛋糕為新鮮製作，需於4天前預訂，最後預訂日為2021/5/6。