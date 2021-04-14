拿回氣候峰會主導權 美國促中國作出貢獻

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）拜登上任後，除立即宣布重返〈巴黎協議〉外，更誓言重回氣候變遷議題領導國的位置。為了達成這個目標，白宮已於3月26日宣布，邀請包括中、俄、歐盟等全球40國領袖，於本月22日至23日舉行視訊氣候高峰會，還將以直播的形式讓一般民眾可以同時參與。

然而，如果要有效討論氣候問題，也代表著各國的矛盾必須要獲得解決，尤其是全球第一大排碳國中國，更是美國需要竭力爭取的對象。不過因為從川普時期累積至今的兩國矛盾已非一朝一夕能解決，美國已派出總統氣候特使、前國務卿凱瑞（John Kerry）前往中國協商，為下週峰會做準備。

其實在聯合國的一番交鋒後，在減碳上兩國倒算是有一定的共識，雙方也有自己的盤算，美國希望中國能夠停建國內的燃煤火力發電廠，並停止對海外煤礦的投資，中國則希望美國能提供更多資金給開發中國家，讓他們能引進清淨能源科技、針對氣候變遷做調適，同時也希望美國能大規模降低碳排。

凱瑞指出，美國確實在許多議題上與中國有不同的想法，但是在氣候議題上，兩國必須要有共同立場。在對抗氣候變遷的戰役上，中國的配合完全不可或缺，他也期望能妥善處理各國之間的需求，以讓下週的峰會有實質進展。

氣候智庫E3G的Byford Tsang告訴BBC，美國已在對東亞盟國日本與韓國施壓，要求他們停止投資海外的煤炭經濟，現在更進一步要求中國在一帶一路的計畫中停止建設新的燃煤發電廠。中國作為全球50%煤炭的使用國，美國也寄望中國可以大幅縮減國內的煤炭使用。

在此之前，儘管聯合國有要求各國提出正式的氣候計畫，各國仍在拖拖拉拉，等待他國願意讓步更多。然而，隨著氣候問題變得嚴峻，時間已所剩不多，峰會作為今年COP26的前奏，如果沒有新的進展，將會讓後續行動變得更困難。