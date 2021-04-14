2021台北國際春季旅展日前在台北世貿一館登場，吸引不少民眾到場搶購旅遊優惠，現場有攤位介紹帛琉旅遊，推薦相關行程。(中央社檔案照片) 2021台北國際春季旅展日前在台北世貿一館登場，吸引不少民眾到場搶購旅遊優惠，現場有攤位介紹帛琉旅遊，推薦相關行程。(中央社檔案照片)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台灣指揮中心4/14宣布，即日起台帛旅遊泡泡旅客返國檢疫放寬為14 天一般自主健康管理及返國第5天完成PCR檢測。



圖/帛琉觀光局



馬賽克水母(mosaic jellyfish)已經在地球上生存了5億年之久!! (圖/帛琉觀光局)

交通部觀光局配合指揮中心，於今年3/17宣布開放台灣及帛琉旅遊泡泡，於同日恢復旅行業組團赴帛琉旅遊及接待帛琉來台觀光團體入境，首發團亦於4/1出發前往帛琉。

不過台帛旅遊泡泡開放以來，旅客大多採觀望態度，參團人數不如預期。中央社13日報導，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁證實，4月17日的帛琉團僅2人報名參加，因此無法出團，華航也已經通知取消航班。

旅行業者盼鬆綁檢疫規定，取消5天加強自主健康管理。

依照指揮中心3/17原公布之防疫規定，旅客返台後5天內實施加強自主健康管理，第5 天自費PCR檢測陰性後，改為一般自主健康管理至入境後第14天。

鑑於參加帛琉旅遊泡泡首發團的旅客，出發前均於桃園機場進行全體團體旅客PCR檢測，檢測均為陰性，且台帛安全旅遊圈係採無菌廊道方式前往COVID-19零確診之帛琉地區，各旅行團於帛琉期間亦均遵守當地戴口罩、維持社交距離、定期量測體溫等防疫要求，且首發團旅客返國後5日PCR採檢結果全體為陰性。

經指揮中心整體評估，即日起旅客自帛琉返國檢疫放寬為14天一般自主健康管理，但旅客仍需於返國第 5 天完成 PCR 採檢措施。

指揮中心3/17原規定 台帛旅遊泡泡4/14起新規定 旅客返台後5天內 實施加強自主健康管理， 第5天自費PCR檢測陰性後， 改為一般自主健康管理至入境後第14天。 即日起旅客自帛琉返國檢疫放寬為 14 天一般自主健康管理， 但旅客仍需於返國第5天 完成 PCR 採檢措施。

(表格為TN製作)

指揮中心說明，台帛旅遊泡泡雖屬小眾市場，仍宜穩健發展，為縮短市場磨合期，交通部觀光局亦將配合疫情發展及邊境管制情況進行滾動檢討，並於近日邀集相關機關、航空公司及旅行業者等相關單位研商，盼持續朝簡化行政流程，檢討旅遊產品及操作等面向，進一步鬆綁檢疫規定等方向研議，來協助旅行業者共同穩健推動台帛旅行安全圈之旅遊市場。

台灣帛琉「旅遊泡泡」旅客返國檢疫 即日起放寬為14天自主健康管理＋返國第5天完成PCR檢測

4/14 衛福部記者會直播：https://youtu.be/ww8PfUQiW0I

衛生福利部 LINE@：https://lin.ee/24imWWE

衛生福利部推特：https://twitter.com/MOHW_Taiwan