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台灣指揮中心宣布: 4/15起鬆綁「國籍航空公司」抵台航班•機組員檢疫防疫措施

中央流行疫情指揮中心14日表示，經重新審視國籍航空公司外站管制措施、機組員機上全程防護、管理查核機制及完備民航相關法規後，決定調整檢疫防疫措施。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/14 14:44
指揮中心4月12日起開放武漢肺炎疫苗第二、三類對象接種，具有機師身分的華航總經理高星潢(左) 與客艙經理王惠珊(右) 自願報名參加。經醫生...

指揮中心4月12日起開放武漢肺炎疫苗第二、三類對象接種，具有機師身分的華航總經理高星潢(左) 與客艙經理王惠珊(右) 自願報名參加。經醫生...

台灣指揮中心宣布: 4/15起鬆綁「國籍航空公司」抵台航班•機組員檢疫防疫措施(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(4/14)日表示，經重新審視國籍航空公司外站管制措施、機組員機上全程防護、管理查核機制及完備民航相關法規後，自明(4/15)日起(以航班抵台時間計算)，國籍航空機組員返國後檢疫防疫措施，調整如下：

  1. 入境旅遊疫情第三級地區(長程航班)：3天居家檢疫(結束當日核酸檢驗陰性)+11天自主健康管理。
  2. 當班往返且未入境旅遊疫情第三級地區(短程航班)：14天自主健康管理。

指揮中心進一步指出，接種疫苗為最具成本效益之傳染病防治措施，國籍航空機組員為COVID-19疫苗公費接種對象，於完整接種兩劑疫苗兩週後，其返國後檢疫防疫措施，將再調整如下：

  1. 長程航班：7天自主健康管理，結束當日檢驗通過即解除。
  2. 短程航班：免自主健康管理，應落實防疫新生活。

指揮中心重申，國籍航空公司及其組員應嚴格落實外站管理、機上全程防護、持續派飛管理等措施，以兼顧國內防疫安全及機組員身心健康。

如違反交通部「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」，將從重裁罰違規機組員及所屬航空公司。

延伸閱讀: 【係真Ａ•注射給你看】台灣AZ疫苗擴大施打首日　副指揮官陳宗彥「秀肌肉」帶頭接種•羅一鈞做「糖友」表率

台灣指揮中心宣布: 4/15起調整國籍航空公司抵台航班•機組員檢疫防疫措施
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