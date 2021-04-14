台灣指揮中心宣布: 4/15起鬆綁「國籍航空公司」抵台航班•機組員檢疫防疫措施

指揮中心4月12日起開放武漢肺炎疫苗第二、三類對象接種，具有機師身分的華航總經理高星潢(左) 與客艙經理王惠珊(右) 自願報名參加。經醫生... 指揮中心4月12日起開放武漢肺炎疫苗第二、三類對象接種，具有機師身分的華航總經理高星潢(左) 與客艙經理王惠珊(右) 自願報名參加。經醫生問診評估，符合施打條件後，完成疫苗接種。(圖/官方臉書)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(4/14)日表示，經重新審視國籍航空公司外站管制措施、機組員機上全程防護、管理查核機制及完備民航相關法規後，自明(4/15)日起(以航班抵台時間計算)，國籍航空機組員返國後檢疫防疫措施，調整如下：

入境旅遊疫情第三級地區(長程航班)：3天居家檢疫(結束當日核酸檢驗陰性)+11天自主健康管理。 當班往返且未入境旅遊疫情第三級地區(短程航班)：14天自主健康管理。

指揮中心進一步指出，接種疫苗為最具成本效益之傳染病防治措施，國籍航空機組員為COVID-19疫苗公費接種對象，於完整接種兩劑疫苗兩週後，其返國後檢疫防疫措施，將再調整如下：

長程航班：7天自主健康管理，結束當日檢驗通過即解除。 短程航班：免自主健康管理，應落實防疫新生活。

指揮中心重申，國籍航空公司及其組員應嚴格落實外站管理、機上全程防護、持續派飛管理等措施，以兼顧國內防疫安全及機組員身心健康。

如違反交通部「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」，將從重裁罰違規機組員及所屬航空公司。

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台灣指揮中心宣布: 4/15起調整國籍航空公司抵台航班•機組員檢疫防疫措施