嬰幼兒不當洗澡法破壞好壞菌平衡 阿包醫師揪家長抗敏3大NG認知

「阿包醫生」巫漢盟表示，皮膚是人體第一道免疫防線，家長應正確控制孩子過敏問題，避免影響孩子未來的免疫系統發展。 「阿包醫生」巫漢盟表示，皮膚是人體第一道免疫防線，家長應正確控制孩子過敏問題，避免影響孩子未來的免疫系統發展。

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）根據衛福部統計，2019年因皮膚炎、溼疹等問題求診的0至4歲嬰幼兒竟高達39萬人，在各疾病別中排名前三。小兒科醫師表示，門診中曾有一位2歲女童飽受異位性皮膚炎困擾，爸媽誤以為是皮膚表面壞菌過多作祟，便購買抗菌沐浴乳、增加洗澡次數想幫女童「消滅皮膚壞菌」，結果反讓全身乾癢、皮膚紅疹問題加劇。

小禾馨民權小兒專科診所「阿包醫生」巫漢盟強調，嬰幼兒的皮膚發育尚未成熟，過度或錯誤的清潔方式會打亂膚表的好壞菌平衡，影響天然皮脂膜的形成。尤其皮膚是人體最大器官，也是第一道免疫防線，若無正確控制過敏問題、維持弱酸性健康膚表，恐會影響孩子未來的免疫系統發展。

縱容寶寶的過敏肌，當心全身性過敏找上門！

醫師破解爸媽3大NG抗敏認知：「維持皮膚弱酸、保濕是重點」

「過敏」是身體接觸過敏原所衍生一系列的免疫反應，過敏症狀也和基因遺傳、日常生活習慣、環境中的過敏因子都有關，網路上也充斥「抗敏」相關討論。阿包醫生列舉三個最常見的家長抗敏NG認知，以及正確的對應方式：

NG1 養好菌只重腸胃道，忽略膚表菌叢重要性恐埋下過敏危機

我們都聽過「腸胃道要養好菌」，但你知道皮膚也需要養好菌嗎？皮膚上有相當豐富的微生物，而這些微生物都和皮膚免疫系統息息相關，例如金黃色葡萄球菌(S. aureus)是常見造成皮膚感染的病菌；而表皮葡萄球菌(S. epidermidis)能促使角質細胞分泌抗菌胜肽，是人體對抗有害微生物的武器。

阿包醫生補充，pH5.5弱酸性環境可以抑制金黃色葡萄球菌、促進表皮葡萄球菌成長，有助維持健康的皮膚屏障功能。但寶寶皮膚的pH值相比成人偏鹼性，較難維持膚表好壞菌平衡，更易出現過敏問題，所以不僅要養腸胃好菌，體表的健康膚表菌叢(又稱肌膚微生態)的益菌生態鏈養成也很重要。

NG2 只滅菌不養菌，破壞健康皮脂膜引發壞菌入侵威脅

菌並不是越少越好！傳統觀念中，家長都會講求「抗菌、滅菌」來保護孩子，反而因此打亂膚表菌相平衡。實際上，市售的抗菌清潔產品因清潔力較強，恐連好菌都洗掉或殺死，甚至讓壞菌產生抗藥性，產生本末倒置的效果。以肥皂來說，絕大部分的肥皂都含有皂鹼，清洗後會破壞健康皮脂膜應有的弱酸性環境，反讓有疾病感染風險的壞菌趁虛而入。

比起徹底清潔，阿包醫生表示，若能在日常洗沐、保養過程中維持膚表的弱酸環境、創造好菌多壞菌少的菌相生態，也是阻斷寶寶過敏原的關鍵之一。

NG3 抗敏只在沐浴後保養，反錯失皮膚保溼重要時間點

阿包醫生說明，對於皮膚敏感或異位性皮膚炎的寶寶而言，「保濕」是非常重要的日常護理工作，過去的觀念多偏重洗澡後的保濕、舒緩、止癢等功效的保養品使用，但補充皮膚所流失的水分，最有效的方法是浸泡盆浴或泡泡澡，建議浴後保持身體微濕不要完全擦乾，並立刻擦上保養品，以確保水分可以留在皮膚上。

另外，也可以選擇含有保水、皮膚修復功能的植物醣體沐浴品，同時留意水溫要控制在34～36度、泡澡時間不超過5～10分鐘，就能為寶寶打造良好的菌相環境。

寶寶抗敏肌從日常習慣培養！ 阿包醫師：「體外體內都要好壞菌平衡」抵抗過敏原!

照顧免疫系統相對脆弱的嬰幼兒，家長難免會有「要乾乾淨淨、沒細菌」的想法，但近期的醫學研究皆指出「菌相平衡」的重要性，人體的數百萬細菌會互相作用，可以協同互益、相互拮抗，維持良好的作息和身體狀態才是奠定健康的基礎。

若要從根本養成寶寶的抗敏體質，體內外都要平衡好壞菌：體內腸道要避免食物過敏原、適當補充腸道益生菌，建構腸道屏障功能；體外的皮膚好壞菌叢平衡，則需要維持肌膚pH5.5酸鹼值、適度保濕，維持正常皮膚生理功能。