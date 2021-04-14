要搭動作快！台北貓纜5月起推銅板價　8月底起暫停營業100天

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台北捷運表示，貓空纜車纜索已屆使用年限，預計從今年8月30日起暫停營業100天，進行更換纜索作業，提醒想搭乘的民眾動作要快，也記得把握5、6月的「北中南東 銅板價搭貓纜」優惠活動，不分平假日，享有每趟僅50元的銅板優惠價。

北捷表示，貓空纜車開放營運使用即將屆滿15年，纜索已屆使用年限，必須進行更換作業；北捷預計於今年8月30日起，進行為期約100天換纜作業，估計營收將短收約4千萬元。



北捷說明，貓纜的纜索為金屬材質，具有延展性，經過纜車系統持續運轉，纜索會因自身及掛載車廂之重量而延伸，這就跟橡皮筋長期拉扯會變長的道理類似。為維持纜索張力，貓空纜車在端點站均設有「液壓張緊系統」，藉由液壓缸來調整及監測纜索張力，當纜索延伸超過一定長度，就必須要裁剪多餘出來的纜索，但因材料均有其一定的延展性，於伸長至某長度，即須進行更換，以確保安全。

根據使用規範，纜索使用15年即須更換，因此，為確保系統營運穩定，北捷特地選在暑假結束後的8月30日進行換纜作業，預計年底前重新營運。據估計，此次貓纜更換纜線工程費用約4,700萬元，施工時間將減少售票及商店租金約4千萬收入。



另外，北捷同步宣布，萬眾期待的2021年「北中南東 銅板價搭貓纜」優惠活動來囉！自5月1日起至6月30日，全國民眾可於各縣市專屬優惠期限內，持身份相關證件搭乘貓纜，即可享有不限站數、每趟僅50元的優惠票價，另設籍台北市民眾、年滿65歲以上長者、6歲以上未滿12歲兒童、身心障礙者，則不分平假日、月份限制，亦享同樣優惠。

貓空纜車2021年「北中南東 銅板價搭貓纜」優惠活動來囉！（圖／台北捷運）