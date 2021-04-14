美前參議員陶德率團訪台灣　蔡總統15日接見並晚宴款待

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（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）總統府今天（14日）表示，總統蔡英文明天(15日)上午10時在總統府接見美國前參議員陶德所率領的訪問團，晚間於官邸設宴接待；期盼雙方就深化台美各層級及各領域合作議題上，深入交換意見，持續強化台美關係的穩健發展。

共軍加強對台侵擾之際，美國總統拜登摯友、前參議員陶德（Chris Dodd）所率訪問團將於今下午2時40分抵台，這是拜登上任後訪台首發團，團員包括前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）及史坦柏格（James Steinberg）。

總統府發言人張惇涵上午表示，蔡總統代表政府及人民，竭誠歡迎訪問團來台，並向拜登總統及美國政府對台灣的支持表達誠摯感謝之意。

張惇涵表示，熟悉美國政壇的人士對於陶德與拜登的深厚交情，眾所皆知，陶德也是當年「台灣關係法」立法過程的重要推手；阿米塔吉及史坦柏格分別在小布希總統及歐巴馬總統任內擔任副國務卿，並曾多次訪台，是熟稔台灣、對台友好的美國資深政要。

他說，拜登政府上任後，台美之間持續深化各項領域的交流合作，大家有目共睹。拜登上任迄今不到3個月，即派遣具有相當代表性的訪團來台，並涵蓋民主黨及共和黨的資深政要，顯示台美之間的堅定友誼，更再次展示台美關係的堅若磐石，並且充分傳達美國跨黨派對台灣的支持。

中央社引述張惇涵表示，蔡總統預計15日上午10時於總統府接見訪問團，當晚於官邸設宴接待。期盼雙方能就深化台美各層級及各領域的合作議題上，深入交換意見，持續強化台美關係的穩健發展。