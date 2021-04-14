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颱風舒力基14日生成！下週日起最接近台灣 但無助紓解旱象

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/14 10:07
中央氣象局今（14）日凌晨發布輕颱舒力基形成消息。（圖／中央氣象局）

中央氣象局今（14）日凌晨發布輕颱舒力基形成消息。（圖／中央氣象局）

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）中央氣象局今（14）日凌晨發布輕颱舒力基形成消息，目前在關島西南方1010公里之海面上，強度有可能增強為中颱等級，最接近台灣時間是下週日到下週一。至於舒力基是否能帶來降雨緩解中南部旱象？氣象專家吳德榮說明，舒力基對台無威脅外，也無助於紓解旱象。

氣象局表示，原位於菲律賓東南方海面的熱帶性低氣壓已於14日2時發展為輕度颱風，編號第2號舒力基（國際命名：SURIGAE），在關島西南方1010公里之海面上（鵝鑾鼻東南方2390公里之海面上），預計將逐漸加速朝西北方向前進，來到菲律賓東方海面後有較高的機率開始北轉，隨後朝東北方向前進，對台灣沒有直接影響外，反而還使水氣減少。

氣象專家吳德榮在專欄「三立準氣象· 老大洩天機」中說明，根據美國系集模式(GEFS左圖)及歐洲系集模式的「路徑潛勢預測圖」顯示，「舒力基」前5天先受太平洋高壓南側的偏東南東風導引，向西北西朝菲律賓接近，5天後逐漸受到西風的導引，而向東北大迴轉、漸行漸遠。對台無威脅，也無紓解旱象的可能，反帶來穩定的大氣。

氣象局表示， 雖然颱風對台灣沒有直接影響，但由於今日東北季風持續增強，北台灣天氣較涼，尤其桃園以北及宜蘭整天溫度起伏不大，氣溫介於18到20度左右，其他地方仍有日夜溫度變化，早晚低溫20至23度，中南部及臺東仍有28至31度，南北溫差大，南來北往請留意溫度變化。

另外，此波東北季風伴隨的水氣較多，北部、東半部、屏東地區及中南部山區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及東半部降雨會較為明顯，其他地區則為多雲的天氣。
颱風
台灣
氣象
東北季風

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