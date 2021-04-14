更新【台灣關係法42週年】拜登總統派老友陶德率團訪台　傳達美國挺台立場

美國前參議員陶德（立者前排左起）率訪問團14日搭機抵台，訪團成員還包含前副國務卿史坦柏格、阿米塔吉等人，外交部長吳釗燮（立者前右3）、美... 美國前參議員陶德（立者前排左起）率訪問團14日搭機抵台，訪團成員還包含前副國務卿史坦柏格、阿米塔吉等人，外交部長吳釗燮（立者前右3）、美國在台協會（AIT）處長酈英傑（立者前右2）、外交部北美司長徐佑典（立者前右）等人接機。中央社

更新時間: 2021-04-14 16:00

首次發稿: 2021-04-14 10:47

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（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）應美國總統拜登要求，美國前參議員陶德將率團訪問台灣，這是拜登上任後訪台首發團。知情人士表示，陶德在台期間將拜會蔡英文總統，也會與台灣國安、外交高層見面。

知情人士指出，訪團所搭乘的專機將於台灣時間14日下午抵達台灣松山機場，預計待到16日。

圖為陶德今年1月21日, 帶兩個女兒出席拜登總統就職典禮 (圖/取自推特)

路透外電最先報導此項消息，報導引述美國白宮官員指出，應美國總統拜登（Joe Biden）要求，前參議員陶德（Chris Dodd）今天將率團訪問台灣，傳遞他個人同時也是美國對台灣與維護其民主制度的承諾 (sends an important signal about the U.S. commitment to Taiwan and its democracy)。

報導指出，這次訪團為「非官方」（unofficial delegation）性質，是為紀念「台灣關係法」（Taiwan Relations Act）立法42週年，當年立法時擔任參議員的拜登也曾參與投票。

訪團成員還包括美國前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、史坦伯格（James Steinberg）。

路透報導指出，訪團依據美國政府派遣高階、非官方代表團造訪台灣的長期傳統，將與台灣高階官員會晤。來台的三位人選都是拜登個人的好友，立場均長期友台（ longtime friends of Taiwan and personally close with President Biden ）。

美國國務院9日公布最新對台交往準則，大幅放寬雙方交流的限制，在中國不斷以軍事活動恫嚇台灣之際，國務院此舉將進一步加深美台之間的關係。

中央社報導，現年76歲的陶德與拜登交情深厚，拜登曾形容陶德是他「最好的朋友」（single best friend）。陶德過去在美國國會任職長達36年，前6年擔任眾議員，之後30年轉任參議員，與拜登長期在參議院共事。拜登去年成為民主黨準總統候選人後，陶德也參與他的副手人選挑選過程。

報導引述知情人士表示，美方3月初通知台灣政府，拜登將派遣摯友陶德赴台，傳達他個人對台灣的長期友誼，並祝賀「台灣關係法」立法42週年。台灣方面對拜登願意特別安排專機，派遣陶德訪問台灣表示歡迎，也預計會透過此管道與拜登交換重要訊息。

知情人士指出，訪團將於台灣時間14日抵台，預計待到16日，期間將拜會蔡英文總統，也會與台灣國安、外交及國防高層會面。

「台灣關係法」 ( Taiwan Relations Act )

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1979年1月1日，美國政府終止與中華民國政府間的所有正式外交關係，轉而承認中華人民共和國政府後，美國國會制定此法，於同年3月在參眾兩院通過，並由美國總統卡特於同年4月10日簽署生效，取代先前的《中美共同防禦條約》，以規範往後的美台關係。