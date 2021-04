更新【台灣關係法42週年】拜登總統派老友陶德率團訪台　傳達美國挺台立場

更新時間: 2021-04-14 16:00

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)應美國總統拜登要求,美國前參議員陶德將率團訪問台灣,這是拜登上任後訪台首發團。知情人士表示,陶德在台期間將拜會蔡英文總統,也會與台灣國安、外交高層見面。

知情人士指出,訪團所搭乘的專機將於台灣時間14日下午抵達台灣松山機場,預計待到16日。

路透外電最先報導此項消息,報導引述美國白宮官員指出,應美國總統拜登(Joe Biden)要求,前參議員陶德(Chris Dodd)今天將率團訪問台灣,傳遞他個人同時也是美國對台灣與維護其民主制度的承諾 (sends an important signal about the U.S. commitment to Taiwan and its democracy)。

報導指出,這次訪團為「非官方」(unofficial delegation)性質,是為紀念「台灣關係法」(Taiwan Relations Act)立法42週年,當年立法時擔任參議員的拜登也曾參與投票。

訪團成員還包括美國前副國務卿阿米塔吉(Richard Armitage)、史坦伯格(James Steinberg)。

路透報導指出,訪團依據美國政府派遣高階、非官方代表團造訪台灣的長期傳統,將與台灣高階官員會晤。來台的三位人選都是拜登個人的好友,立場均長期友台( longtime friends of Taiwan and personally close with President Biden )。

美國國務院9日公布最新對台交往準則,大幅放寬雙方交流的限制,在中國不斷以軍事活動恫嚇台灣之際,國務院此舉將進一步加深美台之間的關係。

中央社報導,現年76歲的陶德與拜登交情深厚,拜登曾形容陶德是他「最好的朋友」(single best friend)。陶德過去在美國國會任職長達36年,前6年擔任眾議員,之後30年轉任參議員,與拜登長期在參議院共事。拜登去年成為民主黨準總統候選人後,陶德也參與他的副手人選挑選過程。

報導引述知情人士表示,美方3月初通知台灣政府,拜登將派遣摯友陶德赴台,傳達他個人對台灣的長期友誼,並祝賀「台灣關係法」立法42週年。台灣方面對拜登願意特別安排專機,派遣陶德訪問台灣表示歡迎,也預計會透過此管道與拜登交換重要訊息。

知情人士指出,訪團將於台灣時間14日抵台,預計待到16日,期間將拜會蔡英文總統,也會與台灣國安、外交及國防高層會面。

「台灣關係法」 ( Taiwan Relations Act )

1979年1月1日,美國政府終止與中華民國政府間的所有正式外交關係,轉而承認中華人民共和國政府後,美國國會制定此法,於同年3月在參眾兩院通過,並由美國總統卡特於同年4月10日簽署生效,取代先前的《中美共同防禦條約》,以規範往後的美台關係。