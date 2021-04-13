帥翻！台灣喜劇《當男人戀愛時》票房衝破一億　邱澤招牌玉米鬚意外掀風潮

邱澤與許瑋甯領銜台味十足的浪漫喜劇《當男人戀愛時》票房已衝破一億六千萬(圖/金盞花大影業) 邱澤與許瑋甯領銜台味十足的浪漫喜劇《當男人戀愛時》票房已衝破一億六千萬(圖/金盞花大影業)

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導) 邱澤與許瑋甯領銜台味十足的浪漫喜劇《當男人戀愛時》締造票房佳績，連六日拿下全台票房冠軍，12日更已衝破一億六千萬。

2021台式新浪漫愛情電影《當男人戀愛時》，集結金獎卡司邱澤與許瑋甯CP組合，實力派演員蔡振南、鍾欣凌、藍葦華、陽靚、Lulu黃路梓茵等人加持演出，電影現正全台熱映中！

《當男人戀愛時》電影上映11天全台票房突破一億六千萬，更連六日拿下全台票房冠軍！12日舉辦浪漫場景揭幕記者會，在影城大廳內重現片中的經典場景「浪波灣」理髮廳，監製程偉豪、金百倫、導演殷振豪、男女主角邱澤與許瑋甯皆到場參與。

眾人重遊電影中有重要戲份的理髮廳場景都格外興奮，當被問到為何捨棄現成的理髮廳而要重新搭建時，導演殷振豪解釋因符合片中理髮廳加住家需求的場景難尋，才決定要從無到有地搭設，他相當感謝由朱玉頎領軍的美術組，將《當男人戀愛時》中的經典場景：浪波灣理髮廳、浩婷家、蔡姐公司等地，都用最台味的氛圍呈現出，也讓觀眾可以在看電影時瞬間入戲，對角色產生親切感。



「淚腺排毒最強CP」的邱澤(右)與許瑋甯(圖/金盞花大影業)

此外，金馬編劇傅凱羚、簡持中更將能召喚共同記憶的各類食物放入片中：手搖飲料、粉蒸肉、甘蔗、切仔麵、果汁冰棒等物，讓觀眾感受到最在地化的故事設定，推波助瀾電影上映後掀起全民台味風潮。

被粉絲封為「淚腺排毒最強CP」的邱澤與許瑋甯，在《當男人戀愛時》中有一場甜滋滋又微揪心的浪漫剃鬍戲，就是發生在這理髮廳內，邱澤被問到當下被許瑋甯剃鬍的心情，笑著表示那剃刀是真刀，所以內心還是「有點緊張！」許瑋甯解釋：「導演拍攝前有教我撇步，我有練習手勢啦！」

此外，許瑋甯表示，跑戲院期間發現很多女性觀眾會將自己投射在她的角色「浩婷」身上，也很關心角色的後續，讓她留下深刻印象。

有趣的是，《當男人戀愛時》已經在學生族群間引起一股風潮，男學生們紛紛仿效片中邱澤招牌的玉米鬚髮型，完全是意料之外的連鎖效應。邱澤受訪時加透露過片中髮型的來由：「阿成的髮型是哥哥大偉燙失敗的實驗品，但阿成還是覺得自己很帥！」角色內心的自信爆表笑歪眾人。

即日起至4月19日，至台北京站威秀影城五樓大廳的浪波灣理髮廳合影拍照上傳，就有機會獲得電影《當男人戀愛時》限量好禮，活動詳情請洽官方粉絲團。