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乳頭凹陷別以為正常！　小心是「乳癌」作祟

By 健康醫療網／記者林怡亭報導, 健康醫療網
2021/04/13 16:00
乳頭凹陷別以為正常！　小心是「乳癌」作祟

乳頭凹陷別以為正常！　小心是「乳癌」作祟

【健康醫療網／記者林怡亭報導】一名63歲賴姓婦女左側乳頭凹陷12年，就診檢查，沒有症狀及明顯腫塊，乳房攝影也正常，直到近日到醫院想要做乳頭整形，在進行乳房超音波時也未發現有腫瘤，但手術當下切片送乳暈組織化驗，卻發現原位癌，也就是零期癌，後來切除腫瘤，進行乳房保留手術。對此，醫師提醒，後天單側乳頭凹陷可能是乳癌作祟，有此情況的婦女不能大意。

原位癌觸診難發現　病理切片才能診斷

衛福部彰化醫院乳房外科醫師李忠懷表示，原位癌很難靠觸診發現，在乳房攝影或乳房超音波也不一定看得出來，大部分要病理切片才能診斷，但前述3項檢查仍是乳癌篩檢最重要的方式，還是能達到早期發現的功效。

先天性乳頭凹陷　乳癌發生率與一般人相同

李忠懷指出，正常乳頭含有緻密的膠原纖維和一層薄薄的肌肉，乳頭平均高度為0.9 cm，乳頭凹陷（或稱乳頭內縮）指的是乳頭往內凹，側面看不到凸出的乳頭，可能單側或雙側發生，又分成先天及後天，先天性乳頭凹陷在19至26歲女性中約占3％，通常是雙側凹陷，發生乳癌的機率和一般人一樣。

後天乳頭凹陷迅速發生　惡性腫瘤機率高

至於後天的乳頭凹陷，李忠懷說，有可能是乳腺炎、乳管擴張或手術等原因，也可能是良性或惡性腫瘤引起，良性的乳頭凹陷通常是一個漸進的過程，持續了數年，當乳頭凹陷迅速發生時，惡性腫瘤的可能就比較高，尤其是單側乳頭凹陷的可能性更高。

乳房出現可疑症狀　應立即就醫檢查

李忠懷強調，除了乳頭凹陷可能是乳癌的一個危險警訊，包括乳頭出現分泌物、乳暈顏色變化、乳房外型改變、乳房皮膚紅腫或潰爛等，也是危險警訊，需要進一步檢查，釐清是否為腫瘤作祟。此外，婦女若出現乳頭凹陷，有任何可疑的異常都應進行切片檢查，若沒有異常證據，最好是每年定期追蹤。


資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/49673/
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更新時間 : 2021-04-14 17:36 GMT+08:00

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