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【懶人包】台灣文化部「藝FUN NEXT」優惠券　加入會員文博會最高省350元

文化部今(13)日推出「藝FUN NEXT」手機APP，只要加入會員即可獲得2021台灣文博會的優惠券，最高可省350元。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/13 18:23
文化部今(13)日推出「藝FUN NEXT」手機APP，只要加入會員即可獲得2021台灣文博會的優惠券，最高可省350元。(圖/文化部)

文化部今(13)日推出「藝FUN NEXT」手機APP，只要加入會員即可獲得2021台灣文博會的優惠券，最高可省350元。(圖/文化部)

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)文化部今(13)日推出「藝FUN NEXT」手機APP，只要加入會員即可獲得2021台灣文博會的優惠券，最高可省350元。

因應疫情衝擊，文化部去年(2020)推出的數位及紙本「藝FUN券」，適用全台電影院、書店、唱片行等有註冊的店家，使用率更高達9成7。

文化部升級「藝FUN券」平台，推出「藝FUN NEXT」，在1月份完成升級前，率先開放曾註冊數位藝FUN券的民眾直接加入，短短1個月就募集逾10萬名會員。

文化部今日宣布，即刻起開放全民註冊加入會員，並搭配「2021台灣文博會」提供優惠，只要至手機應用程式商店下載最新「藝FUN NEXT」APP，舊會員登入、新會員註冊成功後登入，即可於「藝FUN NEXT」APP獲得6張實體攤位，以及1張線上「Get Buy」專區使用。

【懶人包】台灣文化部「藝FUN NEXT」優惠券　加入會員文博會最高省350元
掃QR CODE加入「藝FUN NEXT」會員(圖/文化部)

文化部說明，每筆消費超過600元可折抵50元的優惠券，讓所有藝文愛好者，立即享有「文博會購物最高可省350元」的優惠好康。

6張實體攤位專用優惠券，可於4月16至25日在華山1914文創園區工藝館、4月21至25日在松山文創園區及花博公園爭豔館，3大展區近200個標示有「藝FUN NEXT合作店家」的攤位，每筆消費超過600元出示APP內優惠QR-Code，可使用1張優惠券折抵50元。

線上專區優惠券則可於即日起至5月11日期間，在文博會線上「Get Buy」專區，單筆消費滿600元，於結帳時輸入兌換碼折抵50元。此外，另有多個合作店家提供會員限定加碼優惠兌換券的好康。

【藝FUN NEXT專區】

文博會藝FUN NEXT合作店家
華山1914文創園區
松山文創園區
花博公園爭豔館
線上買「Get Buy」專區

【藝FUN NEXT客服】
電話：02-7717-9720（每日8:30-18:30）
信箱：artsfunnext@itri.org.tw

一起來看看懶人包吧！

【懶人包】台灣文化部「藝FUN NEXT」優惠券　加入會員文博會最高省350元
(圖/文化部)

【懶人包】台灣文化部「藝FUN NEXT」優惠券　加入會員文博會最高省350元
(圖/文化部)

【懶人包】台灣文化部「藝FUN NEXT」優惠券　加入會員文博會最高省350元
(圖/文化部)

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(圖/文化部)

【懶人包】台灣文化部「藝FUN NEXT」優惠券　加入會員文博會最高省350元
(圖/文化部)
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