漁港垃圾不落地 營造遊港好環境

為行銷新北市漁港觀光，市府推動「來新北，嗨漁港」 計畫，打造漁港特色及促進漁港轉型， 提供市民朋友舒適的遊港環境。趁著假日，歡迎來新北遊漁港、 吃海鮮，也提醒民眾，漁港垃圾不落地、不亂丟， 共同維護漁港環境清潔！

新北市漁產豐富，有遠近馳名的萬里蟹、 貢寮鮑及各式新鮮在地漁獲，讓您大啖美食；漁港景色優美， 從清晨到深夜都有適合造訪的漁港， 每到假日總是吸引許多民眾來拍照打卡，包含淡水漁人碼頭、 野柳漁港、深澳漁港，還有獲得「金鑑漁港」 肯定的富基漁港和澳底漁港。市府為維護漁港清潔， 積極辦理漁港環境整理及垃圾清除工作，109年度已清除漁港內1 ,000餘噸的漁港及海漂廢棄物，除了廢棄漁網外， 還有許多保麗龍、塑膠製品及四處散落的垃圾，例如寶特瓶、 菸蒂或釣線等，甚至有民眾貪圖方便，將家戶垃圾丟棄在漁港內， 造成市府維護漁港清潔上的困難。

市府多元開放漁港環境，但也呼籲民眾「共同」努力愛護漁港， 保持整潔乾淨海洋環境，讓到訪漁港的民眾都能開心地親近海洋， 提醒民眾到港工作、遊玩或垂釣後，請隨手將垃圾帶走， 更不可將家戶垃圾隨意丟棄在漁港內，若違反相關規定，經舉報後， 將依「廢棄物清理法」處最高6,000元罰鍰， 若傾倒事業廢棄物或有毒物質、廢油等，將依「漁港法」裁罰最高1 5萬元罰鍰。然而罰錢事小，萬一垃圾進入海裡，有可能被鳥類、 魚類或海龜等生物誤食或纏繞，將造成更大的生態浩劫!請民眾切勿 因小失大，共同為海洋環境盡一分心力。

漁業處長張麗珍表示，本市共有28個漁港， 歡迎市民朋友蒞臨遊玩，感受多元的漁港風貌， 同時也希望大家發揮公德心，隨手清理及帶走垃圾。今（110）年 因應世界海洋日及新北環境季，將在各區漁會所轄漁港辦理「 五區五淨港」活動，辦理淨灘及清除海漂垃圾， 歡迎市民朋友共襄盛舉， 用行動一起為漁港及海洋的健康及環境永續努力！

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供