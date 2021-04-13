漁港垃圾不落地 營造遊港好環境

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供
照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供
為行銷新北市漁港觀光，市府推動「來新北，嗨漁港」計畫，打造漁港特色及促進漁港轉型，提供市民朋友舒適的遊港環境。趁著假日，歡迎來新北遊漁港、吃海鮮，也提醒民眾，漁港垃圾不落地、不亂丟，共同維護漁港環境清潔！
新北市漁產豐富，有遠近馳名的萬里蟹、貢寮鮑及各式新鮮在地漁獲，讓您大啖美食；漁港景色優美，從清晨到深夜都有適合造訪的漁港，每到假日總是吸引許多民眾來拍照打卡，包含淡水漁人碼頭、野柳漁港、深澳漁港，還有獲得「金鑑漁港」肯定的富基漁港和澳底漁港。市府為維護漁港清潔，積極辦理漁港環境整理及垃圾清除工作，109年度已清除漁港內1,000餘噸的漁港及海漂廢棄物，除了廢棄漁網外，還有許多保麗龍、塑膠製品及四處散落的垃圾，例如寶特瓶、菸蒂或釣線等，甚至有民眾貪圖方便，將家戶垃圾丟棄在漁港內，造成市府維護漁港清潔上的困難。
市府多元開放漁港環境，但也呼籲民眾「共同」努力愛護漁港，保持整潔乾淨海洋環境，讓到訪漁港的民眾都能開心地親近海洋，提醒民眾到港工作、遊玩或垂釣後，請隨手將垃圾帶走，更不可將家戶垃圾隨意丟棄在漁港內，若違反相關規定，經舉報後，將依「廢棄物清理法」處最高6,000元罰鍰，若傾倒事業廢棄物或有毒物質、廢油等，將依「漁港法」裁罰最高15萬元罰鍰。然而罰錢事小，萬一垃圾進入海裡，有可能被鳥類、魚類或海龜等生物誤食或纏繞，將造成更大的生態浩劫!請民眾切勿因小失大，共同為海洋環境盡一分心力。
漁業處長張麗珍表示，本市共有28個漁港，歡迎市民朋友蒞臨遊玩，感受多元的漁港風貌，同時也希望大家發揮公德心，隨手清理及帶走垃圾。今（110）年因應世界海洋日及新北環境季，將在各區漁會所轄漁港辦理「五區五淨港」活動，辦理淨灘及清除海漂垃圾，歡迎市民朋友共襄盛舉，用行動一起為漁港及海洋的健康及環境永續努力！
照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供