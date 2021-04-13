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阿迷藝術節Part 2「玩古哈偉」重回60年代讓空軍三重一村潮翻天

By 台灣英文新聞
2021/04/13 17:25
照片來源：新北市文化局提供

照片來源：新北市文化局提供

新北市文化局為鼓勵藝術創作者勇於追求夢想，推出空軍三重一村樂活創意家駐村計畫，開放4間眷舍作為駐村空間。其中19號眷舍的Harumaki Studio春捲工作室，是由國立臺南藝術大學造形藝術所畢業的創作者們組成的團隊，去(109)年12月首次舉辦阿迷藝術節『Army X Art me Festival』，結合獨立音樂、藝術策展及軍事市集3種元素，這次於4月17日以阿迷藝術節Part 2「玩古哈偉」為題，再次在「空軍三重一村」掀起眷村新浪潮！

「玩古哈偉」4個字分別代表眷村精神如下﹕

  • 「玩具」市集

邀請25攤復古且質材精良的玩具攤位，藉由物件想像過去眷村時期的生活。

  • 「古著」市集

邀請5攤回收再利用衣物攤位，發揚推廣眷村惜物精神。

  • 「哈雷」展示區

將哈雷機車的精神「堅定」、「自由」、「無所畏懼」與眷村「莊敬自強、處變不驚」完美結合。

  • 「偉士牌」展示區：偉士牌機車為早期台灣的國民機車，曾是眷村時期年輕人時尚的表徵。

團隊代表人尹子潔表示，剛進駐一村時，就被園區富有歷史脈絡及文化積澱的場域所吸引，如砲陣地、甬道等，後來試著把軍事迷、文青、藝術愛好者等不同同溫層的人聚在一起，因此有了阿迷藝術節，這些屬於台灣小眾的族群，產生出有趣的對話與碰撞，而他們最大的共同點就是對過去時代的迷戀。

延續首次阿迷藝術節對古物的迷戀，及對文化保留傳承的概念，阿迷藝術節Part 2「玩古哈偉」將於4月17日上午11點至下午5點30分，在空軍三重一村登場，歡迎大家前來一同回到60時代，以樸拙的物件，喚回人與人之間單純的相處模式！更多詳情請上空軍三重一村網站或Harumaki Studio臉書粉絲團查詢。

阿迷藝術節Part 2「玩古哈偉」重回60年代讓空軍三重一村潮翻天

照片來源：新北市文化局提供

更新時間 : 2021-04-14 01:00 GMT+08:00

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