茶園更新水土保持 生計一兼二顧更周全

坪林區是新北茶葉之鄉，5月又即將迎來春茶的產季， 新北市政府農業局110年4月14日上午10點30分在坪林區公 所四樓會議室召開茶園水土保持處理與維護說明會， 由水土保持技師為農民講解茶園的水土保持與保育， 農民在進行茶園更新的時候應該注意哪些水土保持處理與維護， 還有超限利用列管解除後茶園經營使用注意事項， 歡迎茶農踴躍參加。

茶農每十五到二十年需進行茶園更新， 更新的過程會將枯萎茶樹刨除、清除樹頭再種植新的茶樹， 這個過程將造成坡面裸露，因此水土保持工作更是不能馬虎。 不論是等高栽植、休耕或是其他水土保持方法， 水土保持處理與維護在4月14日說明會都一併讓茶農們了解。 另外，針對坪林區茶園超限利用的情形，配合中央法令修改， 現在坪林區既有茶園都已解除超限利用列管，坪林區、 石碇區等都市計畫區域內，舊有茶園不再受超限利用列管， 但仍提醒民眾坪林區全區仍屬法定山坡地範圍，倘涉及開挖整地、 改變地形、堆積土石或施設施工便道等情事， 應依水土保持法規定擬具水土保持相關申請書件， 由目的事業主管機關受理後核轉農業局審核， 農業局也將持續輔導農民，並灌輸水土保持的重要性。

農業局長李玟表示，農民在坪林區舊有茶園已不再受超限利用限制， 仍希望農民在經營茶園同時能夠做好水土保持工作。 在坪林區公所舉辦水土保持處理維護說明會， 除了向民眾說明茶園如何做好水土保持處理維護等相關事宜， 也與農友們建立連結、交換意見，希望在兼顧農民生計之餘， 做好山坡地水土保持。另外 4月20、22日分別在八里及三重農會舉辦農地水土保持處理維護 說明會，轄區內農民朋友千萬別錯過。