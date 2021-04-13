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茶園更新水土保持 生計一兼二顧更周全

By 台灣英文新聞
2021/04/13 17:21
照片來源：新北市政府農業局提供

照片來源：新北市政府農業局提供

坪林區是新北茶葉之鄉，5月又即將迎來春茶的產季，新北市政府農業局110年4月14日上午10點30分在坪林區公所四樓會議室召開茶園水土保持處理與維護說明會，由水土保持技師為農民講解茶園的水土保持與保育，農民在進行茶園更新的時候應該注意哪些水土保持處理與維護，還有超限利用列管解除後茶園經營使用注意事項，歡迎茶農踴躍參加。

茶農每十五到二十年需進行茶園更新，更新的過程會將枯萎茶樹刨除、清除樹頭再種植新的茶樹，這個過程將造成坡面裸露，因此水土保持工作更是不能馬虎。不論是等高栽植、休耕或是其他水土保持方法，水土保持處理與維護在4月14日說明會都一併讓茶農們了解。另外，針對坪林區茶園超限利用的情形，配合中央法令修改，現在坪林區既有茶園都已解除超限利用列管，坪林區、石碇區等都市計畫區域內，舊有茶園不再受超限利用列管，但仍提醒民眾坪林區全區仍屬法定山坡地範圍，倘涉及開挖整地、改變地形、堆積土石或施設施工便道等情事，應依水土保持法規定擬具水土保持相關申請書件，由目的事業主管機關受理後核轉農業局審核，農業局也將持續輔導農民，並灌輸水土保持的重要性。

農業局長李玟表示，農民在坪林區舊有茶園已不再受超限利用限制，仍希望農民在經營茶園同時能夠做好水土保持工作。在坪林區公所舉辦水土保持處理維護說明會，除了向民眾說明茶園如何做好水土保持處理維護等相關事宜，也與農友們建立連結、交換意見，希望在兼顧農民生計之餘，做好山坡地水土保持。另外 4月20、22日分別在八里及三重農會舉辦農地水土保持處理維護說明會，轄區內農民朋友千萬別錯過。

更新時間 : 2021-04-14 01:00 GMT+08:00

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