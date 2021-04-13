富邦越南ETF 4/19掛牌上市

台灣第一檔越南ETF—富邦越南(00885)將於4/19正式 掛牌上市，該ETF經理人楊貽甯表示，根據過往經驗，ETF掛牌 後的前幾日通常容易受市場波動或交易量踴躍等情況， 造成較大折溢價發生，若發生溢價，意味著市場持續看好該ETF成 長性，先前募集時即已申購的投資人， 只要留意溢價情況未偏離常態，無須急於出脫， 待折溢價狀況回歸正軌，甚至可加碼長線布局。

楊貽甯指出，ETF性質雖然類似基金，但由於在交易所掛牌， 故與一般股票交易方式相同，因此投資人交易ETF時， 並非其淨值，而是市價，當兩者出現背離時， 則會產生折價或溢價情況。根據CMONEY資料統計， 去年下半年以來募集金額最高的3檔股票型ETF中，掛牌20日內 平均折溢價幅度為0.48%、掛牌5日內為1.24%、前3日平 為1.86%，其中買氣最熱絡甚至高達5%。另外， 掛牌當日平均折溢價幅度為2.57%，顯示掛牌首日，ETF容易 受市場波動或交易量踴躍等情況，更易造成折溢價之情況發生。

富邦越南(00885)ETF追蹤指數為富時越南30指數， 由於成分股為成立時間最久、成交量最熱絡、 市值最大之胡志明證券交易所的股票，投資標的100%為越南當地 龍頭企業，投資「富邦越南(00885)ETF」 就如同投資越南版的台灣50，在越南市場持續火熱下， 投資人詢問熱度有增無減，倘若4/19掛牌後出現溢價情況， 意味著市場持續看好越南股市後市， 長線投資人只要留意溢價情況未偏離常態，不僅無須急於出脫， 更可以透過定期定額扣款投資的方式， 長線掌握投資越南的黃金十年；若因為國際情勢波動， 股市短線隨之震盪波動而產生折價的狀況時， 對於計畫長期布局一個剛剛旭日東昇、 具備獨特競爭優勢市場的投資人來說，也正是可以逢低加碼、 積極介入的絕佳時機。

另一方面，2021年以來， 隨著全球擴張財政及寬鬆貨幣政策推波助瀾下，多數股市已自去年3 月24日低點反彈，截至今年4月1日止，富時越南30指數累計總 報酬達92.2%，打敗胡志明證交所指數的84.4%， 表現亮眼。越南因坐擁廉價的勞動成本，與多國簽署自由貿易協定， 及美中貿易的轉單效益下，未來仍將持續吸引市場投資者的青睞。 從投資布局時點觀察，歷史經驗也顯示，歷經震盪後的3月， 進入第二季正是佈局越南股市的好時機。

楊貽甯強調，富邦越南(00885)是採取被動式投資， 相較主動式基金有四大優勢，是投資越南最方便的選擇。第一， 成本便宜，經理費0.99%+保管費0.23%， 約是主動式基金一半而已， 券商下單的手續費更是遠低於主動式基金， 成本低就是贏在投資的起跑點；第二，變現性高， 上市後於次級市場交易即可於交易日後兩個營業日收到價金， 相較主動式基金變現性更佳；第三，投組透明，發行公司每日公布E TF所有持股明細，投資組合更為透明且公開，投資人隨時可查詢； 第四，交易便利，買賣規則如同股票，有證券戶即可在ETF交易時 段進行買賣。

越南為亞洲發展國家中製造業工資成本最低

資料來源：越南統計局、IMF、富邦投信整理；資料日期：201 8