Alexa
  1. 首頁
  2. 國際

【小藍人部隊】不承認的兵力 中國藉海上民兵擴張南海勢力

不承認不代表不存在

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/13 16:07
中國船隻停泊於南海牛軛礁（圖美聯社）

中國船隻停泊於南海牛軛礁（圖美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）近來南海緊張情勢升溫，中國漁船大舉集結爭議島礁，菲國抗議無效，揚言商請美國介入，事件也讓日益壯大的「中國海上民兵」引發關注。專家指，此一非正規軍之規模，已達到令人憂心的地步。

菲律賓抗議，中國漁船持續侵犯南海牛軛礁（Whitsun Reef）等水域，蜂擁而至的態勢一度達到200多艘，一待就是數周，驅離未果，其心可議。中國外交部宣稱漁船只是為了躲避風浪，駐菲使館更直接否認海上民兵的存在。

不承認不代表不存在，西方早將暱稱為「小藍人」（Little Blue Men）的這民兵視為中國軍力投射的一部分。CNN 引述前美國印太司令部聯合情報作戰中心指揮官Carl Schuster說法，這些武裝漁船不僅船身加固、裝載自動化武器，更能以18至22節的速度移動，比任何漁船都來的快。

專家指，中國海上民兵隸屬解放軍，受國家資助控制，與18.7萬艘漁船整合為一支海上兵力，確切數字難以估算，恐有數千艘之譜。這些以捕魚之名，行騷擾恫嚇之實的小藍人，遊走在「灰色地帶」，為中國遂其擴張南海軍力之目的。

從戰術角度觀之，海上民兵機動性高、成本相對低，對潛在敵軍構成難纏的障礙，美國海軍若要掃蕩，恐怕只能出動驅逐艦。一旦發生海上衝突，其足以阻撓敵軍執行反潛作戰行動與直升機任務。

若從戰略角度論之，要壓制這些船隊，風險不可謂不高。國力較弱的南海主權聲索國，恐會因畏於中國威懾，而不敢對其採取驅離行動。由於中國宣稱它們非屬軍事部隊，一旦擦槍走火，北京大可指控他國攻擊其國民。中共也可能利用這項可推諉兵力（deniable force）之優勢，大肆部署於重要海域，從而升高了與外國船艦爆發衝突的風險。

【小藍人部隊】不承認的兵力 中國藉海上民兵擴張南海勢力
【小藍人部隊】不承認的兵力 中國藉海上民兵擴張南海勢力
中國船隻停泊於南海牛軛礁（圖美聯社）
海上民兵
中國
中共
解放軍
小藍人
菲律賓
南海
島礁
主權
聲索國

相關新聞

加拿大施壓拒美論壇頒獎蔡英文 外交部：台加友好尊重結果
加拿大施壓拒美論壇頒獎蔡英文 外交部：台加友好尊重結果
2021/04/12 16:13
不准染指戰略產業 義大利祭黃金權力阻中國收購半導體商
不准染指戰略產業 義大利祭黃金權力阻中國收購半導體商
2021/04/10 14:57
伊斯蘭文化展四大主題秀代表性文物　台灣國父紀念館回應齋戒月品清真點心
伊斯蘭文化展四大主題秀代表性文物　台灣國父紀念館回應齋戒月品清真點心
2021/04/10 11:30
立陶宛棄中友台退「17+1」專家：聰明且深思熟慮
立陶宛棄中友台退「17+1」專家：聰明且深思熟慮
2021/04/06 15:44
中國虛構的法國記者真有其人？接受專訪坦承曾用假名撰文
中國虛構的法國記者真有其人？接受專訪坦承曾用假名撰文
2021/04/04 12:17

更新時間 : 2021-04-13 17:05 GMT+08:00

最受歡迎

更新【世風日下】南台灣屏東「假車禍」真擄人 新婚女不幸遇害•曾被兇嫌騷擾、申請保護令未成釀憾事
更新【世風日下】南台灣屏東「假車禍」真擄人 新婚女不幸遇害•曾被兇嫌騷擾、申請保護令未成釀憾事
中國CDC主任坦承：中國新冠疫苗效力低　當局考慮混打疫苗增加保護力
中國CDC主任坦承：中國新冠疫苗效力低　當局考慮混打疫苗增加保護力
熱鬧！台灣大甲媽祖遶境再現萬人空巷　國際使節觀禮、11國語言全球直播莊嚴起駕
熱鬧！台灣大甲媽祖遶境再現萬人空巷　國際使節觀禮、11國語言全球直播莊嚴起駕
專治武漢肺炎！默克公司口服特效藥 第二階試驗證實有效
專治武漢肺炎！默克公司口服特效藥 第二階試驗證實有效
啥款？超強台灣浪漫愛情喜劇邱澤、許瑋甯飆戲　《當男人戀愛時》破5800萬票房奪新片冠軍
啥款？超強台灣浪漫愛情喜劇邱澤、許瑋甯飆戲　《當男人戀愛時》破5800萬票房奪新片冠軍
【打炒房】房地合一2.0課稅新制三讀通過 會計師教七大重點一次看
【打炒房】房地合一2.0課稅新制三讀通過 會計師教七大重點一次看
餓了！台北傳統市場節「天下第一」水餃出爐！只要10元限量特級水餃帶回家
餓了！台北傳統市場節「天下第一」水餃出爐！只要10元限量特級水餃帶回家
伊斯蘭文化展四大主題秀代表性文物　台灣國父紀念館回應齋戒月品清真點心
伊斯蘭文化展四大主題秀代表性文物　台灣國父紀念館回應齋戒月品清真點心
白宮半導體峰會•拜登總統短暫出席　台積電劉德音代表台灣出席：有信心美國新廠會成功
白宮半導體峰會•拜登總統短暫出席　台積電劉德音代表台灣出席：有信心美國新廠會成功
【4/11台灣部桃群聚增一死】感染源不明的案889死亡　肺炎併敗血性休克
【4/11台灣部桃群聚增一死】感染源不明的案889死亡　肺炎併敗血性休克