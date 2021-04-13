【小藍人部隊】不承認的兵力 中國藉海上民兵擴張南海勢力

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）近來南海緊張情勢升溫，中國漁船大舉集結爭議島礁，菲國抗議無效，揚言商請美國介入，事件也讓日益壯大的「中國海上民兵」引發關注。專家指，此一非正規軍之規模，已達到令人憂心的地步。

菲律賓抗議，中國漁船持續侵犯南海牛軛礁（Whitsun Reef）等水域，蜂擁而至的態勢一度達到200多艘，一待就是數周，驅離未果，其心可議。中國外交部宣稱漁船只是為了躲避風浪，駐菲使館更直接否認海上民兵的存在。

不承認不代表不存在，西方早將暱稱為「小藍人」（Little Blue Men）的這民兵視為中國軍力投射的一部分。CNN 引述前美國印太司令部聯合情報作戰中心指揮官Carl Schuster說法，這些武裝漁船不僅船身加固、裝載自動化武器，更能以18至22節的速度移動，比任何漁船都來的快。

專家指，中國海上民兵隸屬解放軍，受國家資助控制，與18.7萬艘漁船整合為一支海上兵力，確切數字難以估算，恐有數千艘之譜。這些以捕魚之名，行騷擾恫嚇之實的小藍人，遊走在「灰色地帶」，為中國遂其擴張南海軍力之目的。

從戰術角度觀之，海上民兵機動性高、成本相對低，對潛在敵軍構成難纏的障礙，美國海軍若要掃蕩，恐怕只能出動驅逐艦。一旦發生海上衝突，其足以阻撓敵軍執行反潛作戰行動與直升機任務。

若從戰略角度論之，要壓制這些船隊，風險不可謂不高。國力較弱的南海主權聲索國，恐會因畏於中國威懾，而不敢對其採取驅離行動。由於中國宣稱它們非屬軍事部隊，一旦擦槍走火，北京大可指控他國攻擊其國民。中共也可能利用這項可推諉兵力（deniable force）之優勢，大肆部署於重要海域，從而升高了與外國船艦爆發衝突的風險。





中國船隻停泊於南海牛軛礁（圖美聯社）