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靠運動減重有難度？　新陳代謝科醫師告訴你關鍵

By 健康醫療網／記者曾正豪報導, 健康醫療網
2021/04/13 14:00
靠運動減重有難度？　新陳代謝科醫師告訴你關鍵

靠運動減重有難度？　新陳代謝科醫師告訴你關鍵

【健康醫療網／記者曾正豪報導】50歲的張先生，因只有一隻腳故出門都需要輪椅代步，也常需要朋友幫忙推輪椅，但其體重重達135公斤，張先生每次請朋友幫忙都很不好意思，遂下定決心一定要減重成功，對自己健康及朋友都是好事，因此尋求新陳代謝科醫師協助，順利減重至目前的65公斤，張先生親朋好友都說驚訝到感覺簡直變成另一個中年帥叔了。

運動減重效果有限　飲食控制是關鍵

安南醫院新陳代謝科主任沈振榮醫師表示，運動很重要，但想要靠運動減重，很難。因為再怎麼運動也只能影響10%體重量，吃進去想要動出來比登天還難，因此想要較快瘦就要管好基礎代謝，換句話說也就是吃得恰如其當；舉例來說，一個麵包300卡，要跑3公里才能消耗掉，要減重的朋友可以把「吃」當成在研修飲食管理課程並搭配醫療專業輔助，如此才是減重根本有效之道。

控制好代謝　不變胖才可能發生

沈振榮醫師說，曾有減重專家指出「會肥是因為沒有控制好代謝」，一個人在完全靜止狀態下，如坐辦公室辦公或躺臥床上，身體所需要維持心跳、呼吸基本運作而需要消耗的卡路里就稱為基礎代謝，而人體9成熱量消秏都來自於基礎代謝，只有1成是日常生活中走路、吃飯、上廁所及運動所消耗掉，因此如吃進去食物的熱量超過基礎代謝，不變胖是不可能的。

台灣肥胖率是亞洲第一　節制飲食＋自律很重要

沈振榮醫師強調，台灣肥胖率已是亞洲第一，但反觀日本、韓國及香港肥胖的民眾就比台灣少，這是因為台灣美食俯拾即是，電視和網路部落客美食料理介紹文比比皆是，身處在美食台灣的大家，要節制飲食不胖真的需要超強意志力跟自律。


資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/49675/
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更新時間 : 2021-04-14 17:36 GMT+08:00

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