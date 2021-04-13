Alexa
  1. 首頁
  2. 財經

螞蟻金服整改五大方向 轉成「金融控股公司」

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/13 15:39
螞蟻集團遭中國央行二次約談監改方案，將整體申設為金融控股公司，所有從事金融活動的機構全部納入金融控股公司接受監管。

螞蟻集團遭中國央行二次約談監改方案，將整體申設為金融控股公司，所有從事金融活動的機構全部納入金融控股公司接受監管。

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）阿里巴巴旗下網路金融服務公司螞蟻集團12日二度被人民銀行（中國央行）約談，達成五大整改協議，強調斷開支付寶與網路消費信貸產品「花唄」及網路貸款服務「借唄」等其他金融產品的不當連接，依法持牌經營個人徵信業務，並且螞蟻集團整體申設為金融控股公司，所有從事金融活動的機構全部納入金融控股公司接受監管。

中國人行於12日發布的新聞稿中指出，自去年12月份人行、銀保監會、證監會、外匯局四部門聯合監管約談以來，螞蟻集團建立專門團隊，在指導下制定方案，著手整改，具體內容由人行副行長潘功勝公布說明。

潘功勝指出，螞蟻集團整改內容主要包括以下五個方面：

一、糾正支付業務不正當競爭行為，在支付方式上給予消費者更多的選擇權，斷開支付寶與「花唄」、「借唄」等其他金融產品的不當連接，糾正在支付鏈路中嵌套信貸業務等違規行為。

二、打破信息壟斷，依法持牌經營個人徵信業務，遵循「合法、最低、必要」原則收集和使用個人信息，保障個人和國家信息安全。

三、螞蟻集團整體申設為金融控股公司，所有從事金融活動的機構全部納入金融控股公司接受監管。

四、嚴格落實審慎監管要求，完善公司治理，認真整改違規信貸、保險、理財等金融活動，控制高槓桿和風險傳染。

五、管控重要基金產品流動性風險，主動壓降「餘額寶」餘額。

這番公布的訊息中，金管部門強調是為「促進公平競爭、反對壟斷、防止資本無序擴張」，外界有人解讀此舉是為淡化連月對中國政府打壓不同聲音的聯想。

向來高調的馬雲在去（2020）年底人間蒸發，不再更新個人社群媒體帳號，外界頻推測是他在去年10月24日一場演講中批評中國的金融體系與監管制度惹怒高層，隨後螞蟻集團原訂估值高達美金370億元的股票公開上市（IPO）計畫，隨即遭到中國當局「喊卡」並無限延期，馬雲與螞蟻集團高層也在 11 月遭中國監管機構約談。

螞蟻集團的母公司阿里巴巴集團4月10日遭金管部門以「濫用該市場支配地位，獲取不當競爭優勢」為由，指控違反「反壟斷法」，並以其2019年中國境內銷售額4%作為罰款，總計182.28億人民幣元（約792億新台幣）。此外，得連續三年向市場監管總局提交自查合規報告 。

兩日（12日）後，子公司螞蟻集團亦被二次約談監改，可見阿里巴巴集團在中國日漸擴張，以「國家」概念跨足金融媒體等領域，滔天影響力已挑起中國當局的敏感神經，如今阿里巴巴集團遭巨額罰款以及螞蟻集團面臨整改，對內資外企是警告也是警訊。
阿里巴巴集團
螞蟻集團
監改
中國人民銀行
反壟斷法
支付寶
餘額寶

相關新聞

農夫山泉董事長鍾睒睒首登中國首富　批評北京馬雲跌至第四
農夫山泉董事長鍾睒睒首登中國首富　批評北京馬雲跌至第四
2021/03/03 15:47
中國首富馬雲為何惹得一身腥？CNN：鋒頭太健比「黨」還威風
中國首富馬雲為何惹得一身腥？CNN：鋒頭太健比「黨」還威風
2021/01/07 18:04
街口支付發表聲明　暫停台版餘額寶活動
街口支付發表聲明　暫停台版餘額寶活動
2018/08/30 20:33
支付寶在台暢行2萬間商店 專家憂洩資
支付寶在台暢行2萬間商店 專家憂洩資
2017/01/31 16:06

更新時間 : 2021-04-13 17:05 GMT+08:00

最受歡迎

更新【世風日下】南台灣屏東「假車禍」真擄人 新婚女不幸遇害•曾被兇嫌騷擾、申請保護令未成釀憾事
更新【世風日下】南台灣屏東「假車禍」真擄人 新婚女不幸遇害•曾被兇嫌騷擾、申請保護令未成釀憾事
中國CDC主任坦承：中國新冠疫苗效力低　當局考慮混打疫苗增加保護力
中國CDC主任坦承：中國新冠疫苗效力低　當局考慮混打疫苗增加保護力
熱鬧！台灣大甲媽祖遶境再現萬人空巷　國際使節觀禮、11國語言全球直播莊嚴起駕
熱鬧！台灣大甲媽祖遶境再現萬人空巷　國際使節觀禮、11國語言全球直播莊嚴起駕
專治武漢肺炎！默克公司口服特效藥 第二階試驗證實有效
專治武漢肺炎！默克公司口服特效藥 第二階試驗證實有效
啥款？超強台灣浪漫愛情喜劇邱澤、許瑋甯飆戲　《當男人戀愛時》破5800萬票房奪新片冠軍
啥款？超強台灣浪漫愛情喜劇邱澤、許瑋甯飆戲　《當男人戀愛時》破5800萬票房奪新片冠軍
【打炒房】房地合一2.0課稅新制三讀通過 會計師教七大重點一次看
【打炒房】房地合一2.0課稅新制三讀通過 會計師教七大重點一次看
餓了！台北傳統市場節「天下第一」水餃出爐！只要10元限量特級水餃帶回家
餓了！台北傳統市場節「天下第一」水餃出爐！只要10元限量特級水餃帶回家
伊斯蘭文化展四大主題秀代表性文物　台灣國父紀念館回應齋戒月品清真點心
伊斯蘭文化展四大主題秀代表性文物　台灣國父紀念館回應齋戒月品清真點心
白宮半導體峰會•拜登總統短暫出席　台積電劉德音代表台灣出席：有信心美國新廠會成功
白宮半導體峰會•拜登總統短暫出席　台積電劉德音代表台灣出席：有信心美國新廠會成功
【4/11台灣部桃群聚增一死】感染源不明的案889死亡　肺炎併敗血性休克
【4/11台灣部桃群聚增一死】感染源不明的案889死亡　肺炎併敗血性休克