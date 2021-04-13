螞蟻金服整改五大方向 轉成「金融控股公司」

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）阿里巴巴旗下網路金融服務公司螞蟻集團12日二度被人民銀行（中國央行）約談，達成五大整改協議，強調斷開支付寶與網路消費信貸產品「花唄」及網路貸款服務「借唄」等其他金融產品的不當連接，依法持牌經營個人徵信業務，並且螞蟻集團整體申設為金融控股公司，所有從事金融活動的機構全部納入金融控股公司接受監管。

中國人行於12日發布的新聞稿中指出，自去年12月份人行、銀保監會、證監會、外匯局四部門聯合監管約談以來，螞蟻集團建立專門團隊，在指導下制定方案，著手整改，具體內容由人行副行長潘功勝公布說明。

潘功勝指出，螞蟻集團整改內容主要包括以下五個方面：

一、糾正支付業務不正當競爭行為，在支付方式上給予消費者更多的選擇權，斷開支付寶與「花唄」、「借唄」等其他金融產品的不當連接，糾正在支付鏈路中嵌套信貸業務等違規行為。

二、打破信息壟斷，依法持牌經營個人徵信業務，遵循「合法、最低、必要」原則收集和使用個人信息，保障個人和國家信息安全。

三、螞蟻集團整體申設為金融控股公司，所有從事金融活動的機構全部納入金融控股公司接受監管。

四、嚴格落實審慎監管要求，完善公司治理，認真整改違規信貸、保險、理財等金融活動，控制高槓桿和風險傳染。

五、管控重要基金產品流動性風險，主動壓降「餘額寶」餘額。

這番公布的訊息中，金管部門強調是為「促進公平競爭、反對壟斷、防止資本無序擴張」，外界有人解讀此舉是為淡化連月對中國政府打壓不同聲音的聯想。

向來高調的馬雲在去（2020）年底人間蒸發，不再更新個人社群媒體帳號，外界頻推測是他在去年10月24日一場演講中批評中國的金融體系與監管制度惹怒高層，隨後螞蟻集團原訂估值高達美金370億元的股票公開上市（IPO）計畫，隨即遭到中國當局「喊卡」並無限延期，馬雲與螞蟻集團高層也在 11 月遭中國監管機構約談。

螞蟻集團的母公司阿里巴巴集團4月10日遭金管部門以「濫用該市場支配地位，獲取不當競爭優勢」為由，指控違反「反壟斷法」，並以其2019年中國境內銷售額4%作為罰款，總計182.28億人民幣元（約792億新台幣）。此外，得連續三年向市場監管總局提交自查合規報告 。

兩日（12日）後，子公司螞蟻集團亦被二次約談監改，可見阿里巴巴集團在中國日漸擴張，以「國家」概念跨足金融媒體等領域，滔天影響力已挑起中國當局的敏感神經，如今阿里巴巴集團遭巨額罰款以及螞蟻集團面臨整改，對內資外企是警告也是警訊。