〈時評〉靠毒吃毒 靠賭吃賭 靠色吃色？

示意照為宜蘭警方108年3月查獲之800多公克安非他命毒品, 調查局航基站遺失的6.5公斤安非他命, 重量約為圖中毒品的8倍。（... 示意照為宜蘭警方108年3月查獲之800多公克安非他命毒品, 調查局航基站遺失的6.5公斤安非他命, 重量約為圖中毒品的8倍。（中央社資料照片)

靠山吃山、靠水吃水，是人人琅琅上口的一句古老諺語；但對某些人來說，靠毒吃毒、靠賭吃賭、靠色吃色，可能才是更真實的職場生活寫照。

前年11月，法務部調查局航業處基隆調查站，運送6.5公斤安非他命到調查局鑑識科學處鑑定，途中毒品卻「遺失」了。看在坊間市井小民眼裡，「遺失」6.5公斤安非他命，此事非同小可吧？可航基站也許大場面看太多了，「遺失」6.5公斤安非他命的區區小事，硬是將近1年才向局本部報告。

安非他命沒長腳，不可能自行落跑，也沒長翅膀，焉能不翼而飛？換作民間6.5公斤安非他命被黑吃黑了，雙方黑道那有靜悄悄將近一年，還不拚個你死我活的道理？今天，既然負責運送6.5公斤安非他命的是地方調查站，預定的目的地是調查局，短短的路程、單純的運送，途中又沒有傳出有黑道攔路打劫，那經驗法則告訴我們，白道「靠毒吃毒」，就是剩下的最合理懷疑了；前航基站機動組長夫妻遭收押查察，豈是空穴來風？

違反善良風俗的賭博，是警察取締的重點工作之一。極其諷刺的是，「靠賭吃賭」，也成為某些官警的不歸路。警察收賄包庇賭博電玩業者，不是新聞（去年即有台北、高雄官警各二名遭重判十幾年定讞的案例）；金門有警察上班時間呼朋引伴跑到賭場試手氣，新北市有警員拉學長沉迷於職棒簽賭，這也不算新聞；台南麻豆有警員涉嫌投資電子遊藝場，新北市刑警大隊有小隊長伙同少年隊退休小隊長經營賭場、缺賭客時還CALL現職與退休警察同仁「捧場」同樂，如此「靠賭吃賭」，真是讓眾善良百姓傻眼的天下奇觀！

色情場所在那裡，通關密語是什麼，尋芳客熟門熟路、一清二楚；轄區官警是被蒙在鼓裡還是鈔票裡，社會自有公評！台北市警局中山分局官警，集體包庇因涉製毒案遭判刑而離職的前警察同仁開設的酒店；新北市警局板橋分局、派出所五官警既包庇應召站，又涉嫌白嫖，此非「靠色吃色」又何以名之？更甚者，北檢於2011年查出，台北市警局中山分局有一票員警插股經營酒店，這不是「靠色吃色」，什麼才是？

任何公務機關都難免有害群之馬，要官官相護還是壯士斷腕，一念之間而已，卻是毀壞或重塑機關形象的分野！

（作者為新竹教育大學退休副教授）